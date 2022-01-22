عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تلوح بخيارات عسكرية ضد روسيا بسبب أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات من بينها العسكرية ضد روسيا في حال التصعيد حول أوكرانيا.

وقالت المندوبة الأمريكية في تصريح للتلفزيون المولدوفي، ردا على سؤال إذا ما كانت واشنطن تدرس اتخاذ إجراءات عسكرية ضد روسيا، إضافة للعقوبات الاقتصادية: "طبعا. لقد أشرنا إلى أننا لا نستبعد أي شيء في ما يخص ردنا".

بلينكن: أي توغل روسي في أوكرانيا سيقابل برد سريع وقاس وموحد

البنتاحون: نرصد استمرار في زيادة القوات الروسية على حدود أوكرانيا

وأعادت جرينفيلد إلى الأذهان أن الولايات المتحدة تعمل مع أوكرانيا منذ عام 2014، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قدمت لكييف 2.7 مليار دولار من الدعم العسكري.

وتابعت: "ومنذ فترة قليلة، خلال زيارة وزير الخارجية (أنتوني) بلينكن لأوكرانيا أعلنا عن تمويل إضافي، ونحن سنواصل تزويد الأوكرانيين بالعتاد".

وأضافت أن الولايات المتحدة تساعد أوكرانيا أيضا بالمشورة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد هدد روسيا بـ "كارثة" و"عقوبات غير مسبوقة" في حال هجومها على أوكرانيا، لكن موسكو نفت مرارا وجود مثل هذه الخطط لديها.

أمريكا واشنطن روسيا الأمم المتحدة الولايات المتحدة أوكرانيا ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة

موضوعات متعلقة

بريطانيا تحذر روسيا والصين: الغرب يقف في وجه الدكتاتورية

مناورات روسيا والصين وإيران.. تدريب روتيني أم نواة تحالف جديد ضد أوكوس؟

ترشيحاتنا

أمريكا تلوح بخيارات عسكرية ضد روسيا بسبب أوكرانيا

سالين تكشف عن سيارة كهربائية خارقة بمواصفات رائدة | صور

تجول عاريا.. سائح عربي يرتكب فعل فاضح في دبي والشرطة تتدخل

نقطة ضعف أفيال كوت ديفوار قبل مواجهة منتخب مصر فى أمم إفريقيا

كنوز صلاة الفجر.. 7 أمور لا تهدر ثوابها

سباق الـ بيك اب.. ريفيان R1T و رام TRX في مواجهة قوية |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

أجواء شديدة البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

مصابة بجلطة في المخ: قلت لإبني أرميني في الشارع ومتخربش بيتك مرضيش..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

417 كيلو في الساعة.. سيارة بوجاتي تشيرون تكسر حواجز السرعة وصاحبها في ورطة|شاهد

دارت حول الأرض بمفردها.. فتاة تحصد لقب أصغر طيار في العالم|صور

الصور الكاملة من حفل إليسا بالتجمع الخامس

«أنا كده خلقتي كده».. 5 نساء و3 كلاب أثروا في حياة الضاحك الباكي نجيب الريحاني

فيديو

فيديو جراف.. نجم تركي شهير يجري عملية تحول جنسي| تعرف عليه

«التموين» تطلق الأوكازيون الشتوى.. والتخفيضات تصل إلى 50 %

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ