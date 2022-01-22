عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى ميلاد ماهر العطار .. نجله فنان شهير وترك الفن بسبب حب السياسية

ماهر العطار
ماهر العطار

ماهر العطار .. واحد من ابرز الفنانين فى ظهر في أربعنيات وخمسينات القرن الماضي، حيث جمع بين الغناء والتمثيل فى ان واحد، إذ يوافق اليوم ذكرى ميلاده  .

 ولد  ماهر العطار عام 1939 بحي باب الشعرية بمحافظة القاهرة، حصل على بكالوريوس التجارة عام 1965، ثم دبلوم المعهد العالي للموسيقى العربية عام 1960.

أفلام ماهر العطار :

 وكانت بداية شهرة ماهر العطار  من خلال أغنية بلغوه مع الملحن محمد الموجي، ليقتحم بعد ذلك مجال التمثيل، حيث شارك بدور صغير في فيلم أنا وأمي عام 1957.

  إنطلاقه ماهر العطار الحقيقية كانت حين شارك بفيلم إحترسي من الحب عام 1959 .

ثم  شارك ماهر العطار  في عدة أعمال من أبرزها النغم الحزين، لقاء الغرباء، عُرف أيضاً بنشاطه النقابي وتولى مناصب نقابية في نقابة الموسيقيين أكثر من مرة.

أغانى ماهر العطار : 

 من أشهر أغنيانى الفنان ماهر العطار : داب قلبي، قلبي سألته عليك، الصبر طيب ، حيث  تعاون مع عدد كبير من الملحنين، بينهم الموسيقار محمد الموجي.

أحمد خالد صالح يحيي ذكري ميلاد والده بكلمات مؤثرة.. صور

ذكرى ميلاد المنشاوي.. أهم 10 محطات في مسيرة مقرئ الجمهورية العربية المتحدة

 

بعد فترة من مشاركته فى الأعمال الفنية قرر الفنان ماهر العطار الابتعاد عن الفن ، وذلك ببسبب حبه  للسياسة ، إذ عمل عضو مجلس محلي لفترة طويلة، وبعدها عمل العطار مستشارا لوزير الثقافة.

ابن الفنان ماهر العطار : 

الفنان ماهر العطار   بنتا وولدا، وعملت ابنته التي تدعى ريهام في مجال الإرشاد السياحي بينما دخل ابنه  وهو الفنان أحمد العطار المجل لفنى ،حيث  ذاعت شهريته بعد  تقدين أغنية  "عندي بالدنيا"،كما قدم ألبوم "حلم حياتي"، واختفى عن الساحة الفنية بعد ذلك .

رحل الفنان ماهر العطار عن عالمنا العام الماضى عن عمر يناهز الـ 80 عاماً ، بعد اصابته بالتهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس.

ماهر العطار وزير الثقافة محافظة القاهرة حى باب الشعرية الفنان الراحل ماهر العطار

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن قرعة الدور الحاسم لتصفيات مونديال قطر 2022

محمد من ذوي الاحتياجات الخاصة يستغيث بمجلس الوزراء: عندي القلب ومحتاج معاش

دعاء لمن يريد زيارة بيت الله الحرام.. بـ 10 أدعية تطوف حول الكعبة

لامبورجيني اوروس تخطف الأنظار بصور تجسسية جديدة

أمريكا.. مقتل ضابط وإصابة آخر في إطلاق نار بنيويورك

تسونامي تبتلع قعيدًا ونجاته بأعجوبة في اليوم التالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

مصابة بجلطة في المخ: قلت لإبني أرميني في الشارع ومتخربش بيتك مرضيش..فيديو

الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

أجواء شديدة البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسونامي تبتلع قعيدًا ونجاته بأعجوبة في اليوم التالي

تجول عاريا.. سائح عربي يرتكب فعل فاضح في دبي والشرطة تتدخل

417 كيلو في الساعة.. سيارة بوجاتي تشيرون تكسر حواجز السرعة وصاحبها في ورطة|شاهد

دارت حول الأرض بمفردها.. فتاة تحصد لقب أصغر طيار في العالم|صور

فيديو

فيديو جراف.. نجم تركي شهير يجري عملية تحول جنسي| تعرف عليه

«التموين» تطلق الأوكازيون الشتوى.. والتخفيضات تصل إلى 50 %

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ