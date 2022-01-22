فى ذكرى ميلاد ماهر العطار .. نجله فنان شهير وترك الفن بسبب حب السياسية

ماهر العطار .. واحد من ابرز الفنانين فى ظهر في أربعنيات وخمسينات القرن الماضي، حيث جمع بين الغناء والتمثيل فى ان واحد، إذ يوافق اليوم ذكرى ميلاده .

ولد ماهر العطار عام 1939 بحي باب الشعرية بمحافظة القاهرة، حصل على بكالوريوس التجارة عام 1965، ثم دبلوم المعهد العالي للموسيقى العربية عام 1960.

أفلام ماهر العطار :

وكانت بداية شهرة ماهر العطار من خلال أغنية بلغوه مع الملحن محمد الموجي، ليقتحم بعد ذلك مجال التمثيل، حيث شارك بدور صغير في فيلم أنا وأمي عام 1957.

إنطلاقه ماهر العطار الحقيقية كانت حين شارك بفيلم إحترسي من الحب عام 1959 .

ثم شارك ماهر العطار في عدة أعمال من أبرزها النغم الحزين، لقاء الغرباء، عُرف أيضاً بنشاطه النقابي وتولى مناصب نقابية في نقابة الموسيقيين أكثر من مرة.

أغانى ماهر العطار :

من أشهر أغنيانى الفنان ماهر العطار : داب قلبي، قلبي سألته عليك، الصبر طيب ، حيث تعاون مع عدد كبير من الملحنين، بينهم الموسيقار محمد الموجي.

بعد فترة من مشاركته فى الأعمال الفنية قرر الفنان ماهر العطار الابتعاد عن الفن ، وذلك ببسبب حبه للسياسة ، إذ عمل عضو مجلس محلي لفترة طويلة، وبعدها عمل العطار مستشارا لوزير الثقافة.

ابن الفنان ماهر العطار :

الفنان ماهر العطار بنتا وولدا، وعملت ابنته التي تدعى ريهام في مجال الإرشاد السياحي بينما دخل ابنه وهو الفنان أحمد العطار المجل لفنى ،حيث ذاعت شهريته بعد تقدين أغنية "عندي بالدنيا"،كما قدم ألبوم "حلم حياتي"، واختفى عن الساحة الفنية بعد ذلك .

رحل الفنان ماهر العطار عن عالمنا العام الماضى عن عمر يناهز الـ 80 عاماً ، بعد اصابته بالتهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس.