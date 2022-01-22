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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصر العيني الفرنساوي ينتهي من إنشاء عيادة علاج متلازمة ما بعد كورونا.. تفاصيل

القصر العيني الفرنساوي
القصر العيني الفرنساوي

كشف الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى القصر العيني الفرنساوي، عن تفاصيل إنشاءعيادة خاصة لعلاج متلازمة ما بعد كورونا .
 

وقال عمرو الحديدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، إن القائمين على العمل في العيادة أطباء واستشاريين من تخصصات مختلفة لمتابعة المتعافين من الفيروس، متابعًا أنه ما بعد كورونا قد تحدث مشاكل في القلب تسبب ضربات القلب السريعة ومن ثم حدوث اضطراب في ضغط الدم .
 

وتابع " الحديدي"، أنه من الممكن  حدوث مشاكل في الغدة الدرقية والكبد ، موضحًا أن أكثر الأعراض شيوعًا هو الألم الذي يوجد في الصدر والذي يتشابه مع الآلام التي تحدث في القلب وضربات القلب السريعة .


ونوه، بأنه يجب على المريض بمتلازمة ما بعد كورونا بالبُعد تمامًا عن الضغوط النفسية، مردفًا أن الأشخاص الأكثر عرضة لمتلازمة ما بعد كورونا هم الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر ، لافتًا إلى أن هذه المجموعة يتم إعطاءها أجسام مضادة أثناء الكورونا وهذا الأمر تم تطبيقه مؤخرًا .


وأردف ، أن المتلازمة لاتصيب كل المتعافين من كورونا ، مشددًا على أهمية التوجه إلى الطبيب بعد التعافي من كورونا إذا وجد المريض مصاب بضربات القلب السريعة أو لديه شعور بالكسل .


صباح الخير يا مصر | د. عمرو الحديدي يكشف عرض خطير إذا ظهر بعد إصابة كورونا يجب التوجه للطبيب - YouTube
 

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