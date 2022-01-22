مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بينا.. مبروك عطية يخرج عن شعوره.. فيديو

أجاب الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على سؤال من رجل يقول "اكتشفت إن مراتي متجوزة عليا وشغالة ممرضة وبتقسم الأسبوع علينا احنا الاتنين.. فماذا أفعل؟

واستغفر مبروك عطية، في بداية إجابته على السؤال، الله عزوجل ، قائلا "احنا عشنا لغاية ما شوفنا ست متجوزة على جوزها وبتقسم الأيام بينهم.

وتسائل مبروك عطية: هل هذا يجوز أن يرى الرجل زوجته متزوجة رجل آخر عليه ويعيش بلا أن يحدث له شئ، قائلا: الحمدلله إن محصلش ليك حاجة".

وأكد مبروك عطية، أن الزواجة الثانية باطلة، ويحق لهذا الزوج من باب أولى أن يسرحها سراحا جميلا ويطلقها، بدون تفكير.

وأوضح، أن هذه المرأة لا تستحق إلا مؤخر الصداق نظير دخولها عليها، ويتركها لهذا الزوج الآخر، مختتما إجابته "إنا لله وإنا إليه راجعون".

رسالة مهمة لزوج معلمة المنصورة

وجه الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، رسالة إلى زوج آية يوسف معلمة المنصورة، التي تصدرت مواقع السوشيال ميديا موخراً بعد أن رقصت أثناء رحلة مدرسية، ناصحا إياه أن يراجعها مرة أخرى، قائلًا: "إذا كانت هذه المرة الأولى لها أو الثانية؛ فعليك أن تبادر بمراجعتها وليتسع صدرك بما فعلت؛ مثل ما يفعله ملايين البشر".

وقال مبروك عطية خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أحمل موقفها على معنى كريم باقٍ إلى قيام الساعة، وهو أنه لا كمال إلا لله سبحانه وتعالى ولا عصمة إلا لرسل، هي ليست إلهاً وليست أحداً من الأنبياء"، موضحاً: “المجتمع تعوّد على شيء أو أشياء غريبة مخالفة لمنهج الله وامرأتك ليست بدعا من هذا المجتمع، وبعد أيام ستنتهي الهوجة وستشعر بالوحدة وستحتار، خاصة أن هناك أولاد.. عايز أقولك لا تدري ماذا يحمل لك الغيب في الجديدة؛ إن طلقت هذه ظالما مبالغا، لموقف كان منها، وكان بالإمكان أن يمر لو لم يتم تصويره، فعليك أن تعفو عن زوجتك وعُد إلى حضنها”.

وفي فيديو سابق بعنوان "كلمة حق فى معلمة المنصورة التى رقصت"، أكد مبروك عطية أن أوضح الحكم الشرعي، قائلًا: لنا شريعة لها أحكام ، فلا يجوز أن ترقص امرأة أمام الرجال، والدليل على عدم جواز رقص المرأة أمام الرجال، أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الخضوع بالقول، وبذلك يكون النهي عن الرقص أولى.

وأضاف مبروك عطية: "المجتمع تناسى حكم الله، فرقصوا في الشارع وأمام لجان الانتخاب وفي الأفراح والليالي الملاح، كما رقصوا في الرحلة، المجتمع خاب".

وتساءل: "لكن كيف يكون علاج الموقف وكيف يكون معالجة المخطئين؟!"، قائلاً: "الحكم لا يجوز لامرأة أن ترقص أمام الرجال، فبيننا وبين الإسلام الحقيقي مبعدة، ولو كان أحد نصح السيدة لجلست، والرجال حولها مسلمون، ويعرفون أن ذلك لا يجوز، ولكانت المشكلة انتهت".

وعبر مبروك عطية عن سخطه من نشر وتداول الواقعة على نطاق واسع، قائلًا: "نفرج الدنيا كلها عليها، أمال لو زنت؟ فقد قال الله تعالى في عقوبة الزنا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وتساءل أليس لنا عقل حتى نعرض ما قامت به على الملأ، وننشر الفاحشة وقال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة العقوبة أكبر بكثير من الفعل، وذلك في حد ذاته جريمة".



جوزي بيهزر مع أمي بألفاظ بذيئة



جوزى بيهزر مع أمي ويتبادلان أسماء العورات.. فهل يصح هذا؟ .. سؤال ورد من سيدة إلى الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي عبر صفحته الرسمية، فأجاب الداعية قائلا: والله لا يصح، لأن الحماة كالأم بل هي الأم الثانية للزوج أو للزوجة ، فهل يصح أن تهزر مع أمك بذكر أسماء العورات ؟، قائلا: هذا فجور وفحش لقوله تعالى: "ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن" .

وأضاف مبروك عطية خلال فيديو مسجل عبر صفحته الرسمية على اليوتيوب قائلا: مصيبتنا الكبرى أننا نعلق كل شيء على الهزار ، فنفعل الفواحش والمنكرات ونقول "معلش كنت بهزر " ، لافتا إلى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتحدث إلا بالحق والجد، فلا يتكلم أو يخرج كلمات بذيئة كما نفعل الآن .



وأوضح مبروك عطية أن الأم هي كعبة الإنسان ، فكيف للمسلم الذي يطوف حول الكعبة يتلفظ بألفاظ بذيئة ، مؤكدا أنه يجب على الأبناء الوضوء قبل الحديث مع الآباء والأمهات ، فلا مجال للهزار مع الأبوين من الأساس .

وتابع مبروك عطية متسائلا: هل ضاقت بك الدنيا فلم تجد كلاماً تتحدث به إلا الألفاظ البذيئة والعورات للحديث بها ، مؤكدا نحن نعيش في جهل ديني , مطالباً السائلة بتقديم النصيحة للأم والزوج، لقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد " .

