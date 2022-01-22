مستشار النمسا: انتشار "أوميكرون" خطير.. ولا مفر من تطبيق التطعيم الإجباري

حذر المستشار النمساوي، كارل نيهمر، اليوم /السبت/ من التقليل من شأن متغير أوميكرون لفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى ضرورة إدراك الأبعاد الخطيرة لانتشار العدوى.

وقال نيهمر - في تصريح اليوم - إن "الجميع يجب أن يستجيب الجميع لأخذ اللقاح ومساندة القانون الجديد بشأن فرض التطعيم الإجباري اعتبارا من أول فبراير المقبل".

وأضاف أن "الاستهانة بانتشار العدوى قد يضغط بقوة على البنية التحتية الحيوية وقد يتسبب في أزمات خطيرة وهائلة في قطاع الصحة وفي الإمدادات الغذائية بشكل خاص".

وشدد المستشار النمساوي على أن "الوباء لن ينتهي قريبا"، لافتا إلى "الحاجة إلى الحفاظ على كفاءة المستشفيات وتفادي الاختناقات أو الفرز بين المرضى".

يشار إلى أن المجلس الوطني النمساوي (البرلمان) اعتمد قانون فرض لقاح كورونا إجباريا، فيما ارتفع متوسط الإصابات اليومية إلى نحو 30 ألف إصابة، بينما تتمسك الحكومة بمستوى مرتفع من مساعدات كورونا الاقتصادية للشركات والأفراد، والتي تبلغ حاليا 42 مليار يورو.

