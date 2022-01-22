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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيل غاضب يهجم على سيارة فورد SUV بإحدى المحميات الطبيعية

محمية بجنوب افريقيا
محمية بجنوب افريقيا

من منا لم يشاهد فيلم أفريكانو للنجم المصرى أحمد السقا، إذ أنه كان يسير أثناء الفيلم بسياراته المكشوفة في إحدى المحميات الطبيعية بالغابات الأفريقية بجوار الأفيال و الحويانات البرية، ولكن كان هناك أحد الأفيال قد انزعج لسبب ما مما ادى الى خوله فى حالة هياج تامة ، والتى من الممكن ان تصيب اى احد بجواره باضرار كبيرة .

 

ولكن بالفعل حدث هذا المشهد ولكن هذه المرة فى الحقيقة في حديقة iSimangaliso Wetland Park في مقاطعة KwaZulu-Nataبدولة جنوب افريقا في وقت سابق من هذا الشهر عندما كانت سيارة فورد اس يو في تسير في المحمية الطبيعية ، وهاجمها فيل منزعج ليقلب السيارة بالكامل ومن بداخلها .

 

ظهرت العديد من لقطات الفيديو لهذا الحادث ، والذى بدأ فيها الفيل بالاندفاع إلى جانب الاس يو في، مما دفع عجلتين عن الأرض قبل قلبها على جانبها ثم على سطحها، وبينما كان ذلك يحدث، كان سائق السيارة الذي يصور الحادث يطلق صفيراً في محاولة لتشتيت انتباه الفيل وجعله يوقف هجومه.

 

وقال صحيفة نيويورك بوست أن ركاب الاس يو في أصيبوا بجروح طفيفة في الحادث، وأن المسؤولين من iSimangaliso Wetland Parkيحققون في الحادث لتحديد سبب رد فعل الفيل بالطريقة التي فعلها.

 

و هناك عدد من المحميات والمنتزهات في جميع أنحاء جنوب إفريقيا تسمح للسائحين بالاقتراب من الأفيال بسياراتهم، ولقد رأينا قبل بضع سنوات هجوم فيل على سيارة كيا بيكانتو صغيرة في رحلة برية في جنوب إفريقيا.

 

وتقول الصحيفة أن الأفيال مسالمة للغاية، لكن من الواضح أن سائق السيارة قد أزعجها بشكل كبير، ومن الحظ أنها توقفت عن مهاجمة السيارة بعد قلبها، حيث كان من الممكن أن يتسبب الفيل بسهولة في المزيد من الضرر وإصابة الركاب بجروح خطيرة.

SUV نيويورك المحميات منتزهات المحميات الطبيعية الافيال الحويانات البرية جنوب افريقا

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