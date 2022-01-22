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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تطالب عائلات دبلوماسييها في أوكرانيا بمغادرة البلاد

أوكرانيا
أوكرانيا

كشفت شبكة فوكس نيوز الامريكية، اليوم السبت، عن تقدم الإدارة الأمريكية بطلب إلى عائلات الدبلوماسيين الامريكيين العاملين في السفارة بكييف مغادرة أوكرانيا اعتبارا من الاثنين المقبل.

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ألمانيا تعتزم إرسال مستشفى ميداني إلى أوكرانيا وترفض إمدادها بالأسلحة

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أوكرانيا تتلقى أول دفعة مساعدة عسكرية أمريكية بقيمة 200 مليون دولار

وقالت السفارة الأمريكية في أوكرانيا يوم السبت، إن كييف تلقت أول دفعة من مساعدات أمريكية للدعم الأمني بقيمة 200 مليون دولار.

يجيء هذا بعد زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للبلاد الأسبوع الماضي وسط قلق كييف وحلفائها الغربيين من حشد عشرات الألوف من القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وتنفي روسيا أنها تعتزم شن هجوم عسكري جديد.

كانت واشنطن قد وافقت في ديسمبر، على برنامج المساعدات الذي يتضمن تقديم 200 مليون دولار.

وكتبت السفارة على صفحتها على ”فيسبوك“: ”ستواصل الولايات المتحدة تقديم مثل هذه المساعدات لدعم القوات المسلحة الأوكرانية في جهدها المتواصل للدفاع عن سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في وجه العدوان الروسي“.

وقدم وزير الدفاع الأوكراني الشكر للولايات المتحدة على المساعدة.
 

الولايات المتحدة وزير الخارجية الامريكي روسيا أوكرانيا الادارة الامريكية

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