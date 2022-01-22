بكامل نجومه.. الزمالك يتلقى هزيمة قاسية من غزل المحلة 3-0

حقق غزل المحلة فوزاََ محققاََ على الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.



تفاصيل المباراة..



استطاع هشام عادل من تسجيل هدف رائع في مرمى الزمالك عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

طالب لاعبو غزل المحلة احتساب ركلة جزاء لصالح مصطفى العش الذي سقط بعد انفراده بمحمد عواد لاعب الزمالك،

توقفت المباراة بعد قرار الحكم والعودة لتقنية ال var، بعد سقوط اللاعب داخل أرضية الملعب في الدقيقة 39 من عمر المباراة.

بعد مشاهدة الكرة من أكثر من زاوية احتسب حكم المباراة الكرة لصالح الزمالك، وحرم غزل المحلة من ركلة جزاء.

مرر هشام عادل لاعب غزل المحلة كرة من داخل منطقة الجزاء لتصل بين اقدام عبده يحيى الذي لا يتأخر في تسجيل الهدف الثاني في شباك محمد عواد في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

توغل ابراهيم كونيه لاعب غزل المحلة بين دفاع الزمالك في الدقيقة 57 من عمر المباراة، وسدد كرة من داخلة منطقة الجزاء منفرداََ بعواد، ولكن تألق حارس الزمالك ومنع الكرة من الدخول.

وفي الدقيقة 60 انفرد عبده يحيى لاعب غزل المحلة بمحمد عواد الذي اعترض طريقه وتصدى لتسديدة لاعب زعيم الفلاحين، ومنع دخول هدف في مرمى الزمالك.



وفي الدقيقة 85 من عمر المباراة أضاف عبده يحيى لاعب غزل المحلة الهدف الثالث في مرمى الزمالك عن طريق رأسية رائعة شاهدها عواد حارس الأبيض وهي تسكن الشباك.

وبهذا الفوز يتساوى غزل المحلة مع انبي ويتصدرا المجموعة في بطولة كأس رابطة الأندية.

و يضم تشكيل غزل المحلة كل من:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: هاني عادل – محمد فتح الله – خالد سامي – محمد بازوكا

خط الوسط: أشرف سيد – مصطفى العش – هشام بلحة – أحمد النادري – إبراهيم كونيه

خط الهجوم: عبده يحيى



وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – حازم إمام

خط الوسط: محمد أشرف”روقا” – يوسف إبراهيم”أوباما” – إسلام جابر – محمد أوناجم- رزاق سيسيه.

خط الهجوم: عمر السعيد