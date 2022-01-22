عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة الروسية توافق على خطة لمكافحة متحور "أوميكرون"

صدى البلد

وافقت الحكومة الروسية، اليوم السبت، على خطة بشأن اتخاذ إجراءات طبية إضافية لمواجهة متغير فيروس كورونا "أوميكرون".


وقالت رئاسة الوزراء الروسية في بيان - وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- إن "الحكومة بدأت في تنفيذ خطة بشأن إجراءات إضافية لمكافحة انتشار سلالة فيروس أوميكرون الجديد في روسيا وإعداد نظام الرعاية الصحية لمساعدة المصابين بالفيروس".


وذكر البيان أنه على الصندوق الفيدرالي للتأمين الطبي الإلزامي تقديم نتائج تحليلية لجودة الإجراءات الجديدة في وزارات الصحة الإقليمية.. ويجب أيضا على الصندوق تقديم تقرير أسبوعي للحكومة عن هذه الإجراءات.


ولم يشر البيان إلى نوع الإجراءات الإضافية التي ستتخذها البلاد في كفاحها ضد كورونا.

الرعاية الصحية فيروس كورونا رئاسة الوزراء مكافحة انتشار المصابين بالفيروس الاجراءات الجديدة

موضوعات متعلقة

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في ديالى العراقية

بوتين ورئيس الوزراء الأرميني يناقشان التعاون داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي

الخارجية الأمريكية تأمر عائلات موظفي سفارتها بأوكرانيا بالبدء في مغادرة البلاد

الصين تعلن تطعيم سكانها بـ 2.9 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19

ألمانيا تعتزم إرسال مستشفى ميداني إلى أوكرانيا وترفض إمدادها بالأسلحة

لائحة جديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري

الصين تعلن خطة لتعزيز الاستهلاك الأخضر

اقتصاد الإمارات.. مجلس سيدات أعمال عجمان: 108 سيدات حصلن على رخصة بدايات خلال 2021

ترشيحاتنا

دعوى قضائية.. محامٍ يصف فيلم أصحاب ولا أعز بـ كلمة خارجة ..فيديو

مستشار بأكاديمية ناصر: مصر تنتهج استراتيجية الردع في الدفاع عن أمنها القومي

الصحة : الجرعة التعزيزية مهمة لتقليل أعراض كورونا ومنع دخول المستشفيات |فيديو

جامعة الأزهر: الامتحانات مستمرة الخميس المقبل ولا إجازة في عيد الشرطة

الصحة: الدولة مستعدة دائما للأسوأ بشأن فيروس كورونا

وزارة التعليم السعودية تعلن آلية عودة طلاب ابتدائي ورياض أطفال للمدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل بدء الصرف يوم الاثنين.. حالات قانونية تسمح بخصم50% من راتب الموظف

تجديد حبس محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة

«هتكوا عرض بنتي»| طبيب سوهاج تحول إلى جزار.. قتل ابن طليقته وطعنها في رقبتها..شاهد

بديلة دنيا سمير غانم في الكبير قوي.. أحدث ظهور لـ رحمة أحمد..شاهد

تعرف على موعد مباراة مصر والسنغال بالمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم

درجة الحرارة 3 ليلا.. حالة الطقس في مصر وتوقعات بسقوط أمطار.. تفاصيل

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

السبت 2 أبريل غرة شهر رمضان فلكيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب تشققات الجلد عند الأطفال .. و6 طرق للوقاية منه

الصور الأولى من بيت محمد عبده الخيالي الأشبه بقصر الملوك |شاهد

النحاس يقتل فيروس كورونا والجراثيم المختلفة

صد هجوم جوي والدفاع ضد التهديدات غير النمطية في تدريب البحرية المصرية والفرنسية

فيديو

برد ولا كورونا.. كيف تفرق بين الإنفلونزا والفيروس التاجي

إحلال السيارات .. شروط المبادرة في عامها الثاني

درجة الحرارة 3 ليلا.. حالة الطقس في مصر وتوقعات بسقوط أمطار.. تفاصيل

فيديو جراف| مراتي اتجوزت عليا .. مبروك عطية يرد على الزوج

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ