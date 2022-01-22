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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبدالملك يفتح النار على لاعبي الزمالك بعد الخسارة أمام المحلة

احمد عيد
احمد عيد

فتح أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، النار على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الخسارة أمام المحلة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

وكتب عيد عبد الملك في تدوينة له عبر تويتر "‏شوية عيال لابسين تيشرت الزمالك الا من رحم ربي !!براڤو لاعيبة المحلة 👏".


استطاع هشام عادل لاعب المحلة، تسجيل هدف رائع في مرمى الزمالك عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

طالب لاعبو غزل المحلة احتساب ركلة جزاء لصالح مصطفى العش الذي سقط بعد انفراده بمحمد عواد لاعب الزمالك، وتوقفت المباراة بعد قرار الحكم والعودة لتقنية ال var، بعد سقوط اللاعب داخل أرضية الملعب في الدقيقة 39 من عمر المباراة.

بعد مشاهدة الكرة من أكثر من زاوية احتسب حكم المباراة الكرة لصالح الزمالك، وحرم غزل المحلة من ركلة جزاء.

مرر هشام عادل لاعب غزل المحلة كرة من داخل منطقة الجزاء لتصل بين اقدام عبده يحيى الذي لا يتأخر في تسجيل الهدف الثاني في شباك محمد عواد في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

توغل ابراهيم كونيه لاعب غزل المحلة بين دفاع الزمالك في الدقيقة 57 من عمر المباراة، وسدد كرة من داخلة منطقة الجزاء منفرداََ بعواد، ولكن تألق حارس الزمالك ومنع الكرة من الدخول.

وفي الدقيقة 60 انفرد عبده يحيى لاعب غزل المحلة بمحمد عواد الذي اعترض طريقه وتصدى لتسديدة لاعب زعيم الفلاحين، ومنع دخول هدف في مرمى الزمالك.

الهدف الثالث

وفي الدقيقة 85 من عمر المباراة أضاف عبده يحيى لاعب غزل المحلة الهدف الثالث في مرمى الزمالك عن طريق رأسية رائعة شاهدها عواد حارس الأبيض وهي تسكن الشباك.

وبهذا الفوز يتساوى غزل المحلة مع انبي ويتصدرا المجموعة في بطولة كأس رابطة الأندية.
 

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أحمد عيد عبد الملك يفتح النار الخسارة غزل المحلة

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