الصحة: الدولة مستعدة دائما للأسوأ بشأن فيروس كورونا

‏ قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية مستعدة دائما للأسوا في فيروس كورونا، ولكن ما تم ملاحظته مع الموجة الرابعة وأوميكرون، هو الارتباط الطردي بين معدلات زيادة الإصابات والدخول إلى المستشفيات، فلم يعد هناك ارتباطا طرديا بين زيادة الإصابات ودخول المستشفيات.

وأضاف عبدالغفار، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، أن مصر مستعدة من خلال عدد أسرة العزل والعنايات، مؤكدًا أن متوسط الإشغال في الأقسام الداخلية 12% ولا تزيد عن 40% في العنايات المركزة.

وأوضح أن الأعداد التي يتم الإعلان عنها هي التي ترددت على المستشفيات، ولكن هناك دراسة تتعلق بالأعراض وجدت أن 60 إلى 65% من المصابين ليس لديهم أعراض، منوهًا بأن ذروة الموجة الرابعة لم تبدأ بعد.

وعن الأدوية، قال: "لأول مرة يتم التحدث عن عقاقير عن طريق الفم، والدولة تعاقدت مع استرازينيكا للحصول على عقار عن الحقن العضلي لمنع الإصابة"، لافتًا إلى أن مصر انتهت من المرحلة الأولى للقاح المصري والنتائج مشجعة جدا.‏