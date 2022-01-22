تامر عبد الحميد عن خسارة الزمالك من المحلة: حرقة دم

عبر تامر عبد الحميد لاعب نادي الزمالك السابق، عن حزنه بعد خسارة القلعة البيضاء أمام المحلة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

وكتب تامر عبد الحميد في تدوينة له عبر تويتر "‏‏زعلاااااااان جداً فعلاً.. ‏ايه حرقة الدم دى يا جماعه ‎#الزمالك_المحلة".

استطاع هشام عادل تسجيل هدف رائع في مرمى الزمالك عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

وطالب لاعبو غزل المحلة احتساب ركلة جزاء لصالح مصطفى العش الذي سقط بعد انفراده بمحمد عواد حارس الزمالك،

وتوقفت المباراة بعد قرار الحكم والعودة لتقنية ال var، بعد سقوط اللاعب داخل أرضية الملعب في الدقيقة 39 من عمر المباراة.

بعد مشاهدة الكرة من أكثر من زاوية احتسب حكم المباراة الكرة لصالح الزمالك، وحرم غزل المحلة من ركلة جزاء.

مرر هشام عادل لاعب غزل المحلة كرة من داخل منطقة الجزاء لتصل بين اقدام عبده يحيى الذي لا يتأخر في تسجيل الهدف الثاني في شباك محمد عواد في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

توغل ابراهيم كونيه لاعب غزل المحلة بين دفاع الزمالك في الدقيقة 57 من عمر المباراة، وسدد كرة من داخلة منطقة الجزاء منفرداََ بعواد، ولكن تألق حارس الزمالك ومنع الكرة من الدخول.

وفي الدقيقة 60 انفرد عبده يحيى لاعب غزل المحلة بمحمد عواد الذي اعترض طريقه وتصدى لتسديدة لاعب زعيم الفلاحين، ومنع دخول هدف في مرمى الزمالك.

وفي الدقيقة 85 من عمر المباراة أضاف عبده يحيى لاعب غزل المحلة الهدف الثالث في مرمى الزمالك عن طريق رأسية رائعة شاهدها عواد حارس الأبيض وهي تسكن الشباك.

وبهذا الفوز يتساوى غزل المحلة مع انبي ويتصدران المجموعة في بطولة كأس رابطة الأندية.







