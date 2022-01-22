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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل توريدها إلى المطاعم.. ضبط 1.5 طن دواجن نافقة في البحيرة| صور

دواجن نافقة
دواجن نافقة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة؛ لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة محاسب مجدى الخضر، حملة مكبرة على الأسواق- بالتنسيق مع مباحث التموين، والوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة- أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ 1480 كجم دواجن نافقة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك قبل طرحها في الأسواق.

عملية الضبط جرت في أثناء مرور أحمد عسكر، رئيس الوحدة المحلية بصفط العنب، والدكتور عادل رضوان، مدير المجزر، حيث تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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البحيرة الدواجن حملات تموينيه حملات تموين ضبط كميات بكوم حمادة كوم حمادة اللواء هشام آمنه

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