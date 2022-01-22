أعراض كورونا.. علي الألفي يكشف سبب إلغاء حفله بدار أوبرا الإسكندرية

أعلن الفنان علي الألفي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا ان ذلك هو سبب إلغاء حفلته أمس بدار أوبرا الإسكندرية

وكتب على الألفي عبر حسابه على «إنستجرام»: «ربنا سبحانه وتعالى بيديني الدرس الصح، الأسبوع ده أنا كنت بجهز لحفلة قاعد مستنيها بقالي سبع شهور حرفيا.. بحضر لكل حاجة فيها.. ولغاية يوم الخميس بتفق مع فرقتي على آخر تفاصيل الحفلة أقسم بالله».

وأضاف الألفي: «في يوم و ليلة.. شوية احتقان في حلقي ومناخيري.. وتظهر بالليل كل الأعراض المعروفة للجميع ولسه بتعالج.. أبلغ في الأوبرا والحفلة تتلغي قبل معادها بأسبوع».

واختتم: «خدوا بالكم بجد.. الدور الجديد ممكن مايكونش صعب على الجميع.. إنما انتشاره والإصابة بيه أكيدة، وخطورته على كبار السن أكتر بكتير.. ربنا يعافي الجميع، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد».

إلغاء حفل علي الألفي:

أعلن علي الألفي، أمس، عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إلغاء حفله الذي كان من المقرر إقامته في أوبرا الإسكندرية، يوم الجمعة المقبل.

وكتب الألفي: «صباح الخير، بمنتهى الحزن والأسف بعتذر للجميع عن إلغاء حفل دار الأوبرا بالإسكندرية اللي كان مفترض يكون الجمعة الجاية، نظرا لظروف صحية طارئة، ولأن الوضع لا يحتمل المغامرة بصحة الآخرين، من فضلكم خدوا بالكم من نفسكم».

وكان من المقرر أن يحيي علي الألفي، بدار الأوبرا المصرية في الإسكندرية «أوبرا سيد درويش» بمنطقة محطة الرمل، حفلا غنائيا، الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل، وطرحت دار الأوبرا تذاكر الحفل، في 3 فئات، الأولى بمبلغ 65 جنيهًا، والثانية بقيمة 85 جنيهًا، أما الثالثة والأخيرة بمبلغ 110 جنيهات.