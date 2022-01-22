الخارجية الجزائرية: لم نحدد موعد القمة العربية حتى يتم تأجيلها

أعلنت الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، عدم تحديد موعد القمة العربية المقبلة حتى الآن، نافية الأنباء التي أشارت إلى إحتمالية تأجيلها.

وأفادت مصادر لفضائية الشرق السعودية، الخميس الماضي، أن موعد القمة العربية المقررة في الجزائر، لم يتم تحديده حتى الآن.

وقالت المصادر للشرق السعودية إن موعد القمة العربية المقبلة، سيتم تحديده في اجتماع وزراء الخارجية العرب 9 مارس في القاهرة.

وغادر وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صباح الاثنين الماضي القاهرة متوجها إلى الجزائر برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة، ولمدة يومين، للقاء ممثلي اللجنة الوطنية الجزائرية المكلفة بالإشراف على التحضيرات اللوجيستية لعقد القمة العربية بالجزائر والمتوقع عقدها في شهر مارس المقبل.



وقال السفير حسام زكي في تصريح صحفي له قبيل مغادرته القاهرة متوجها إلى الجزائر ،إن الوفد سيقوم أيضا بالوقوف علي الاستعدادات التي اتخذتها السلطات الجزائرية من أجل ضمان نجاح القمة المقبلة وتيسير مشاركة وفود جميع الدول الأعضاء على أعلى المستويات.



وأضاف زكي ، أن الوفد يضم ممثلي مختلف الإدارات المعنية في الأمانة العامة للجامعة العربية للتحضير والتنسيق والتشاور مع اللجنة الجزائرية المكلفة بالإشراف على تحضيرات القمة العربية .