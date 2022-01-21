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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تكشف عن موعد انعقاد القمة العربية بالجزائر

الأمين العام المساعد
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن القمة العربية الـ 31 المقررة في الجزائر لن تكون قبل شهر رمضان الذي سيحل في أبريل القادم.

وأوضح زكي، أن موعد انعقاد القمة لم يحدد بعد، وهو يخضع للمشاورات التي تجري بين الجزائر والأمين العام للجامعة العربية للوقوف على أفضل تاريخ يناسب جميع الأطراف لضمان مشاركة أكبر قدر ممكن من القادة العرب".


وأضاف: “الأكيد أن القمة لن تكون قبل شهر رمضان، الذي سيحل على الأمة الإسلامية في أبريل المقبل و سيتم الإعلان عن موعد انعقاد القمة خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية المقرر بالقاهرة في 9 مارس المقبل”.


وأشار الأمين العام المساعد، إلى أن الظروف الصحية التي فرضها كوفيد-19 "لا زالت تستدعي إجراءات احترازية".
 

وأعرب زكي عن أمله في أن تعيد قمة الجزائر "اللحمة العربية والتضامن والتكاتف العربي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة العديد من الأزمات".

وبشأن تحضيرات انعقاد القمة، أكد زكي أن كل الترتيبات جاهزة تقريبا، مشيرا إلى أن الجزائر سبق وأن استضافت قمة عربية "ناجحة" في 2005.
 

وكان الرئيس الجزائري أعلن في مارس 2020 أن القمة العربية ستعقد بعد زوال الأزمة الصحية العالمية، مشددا على أن بلاده ترفض انعقادها بالفيديو كونفرانس بالنظر إلى أهمية الحدث.

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الجامعة العربية تكشف عن موعد انعقاد القمة العربية بالجزائر

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