عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. الحكم على 12 متهما فى خلية داعش العجوزة

محاكمة
محاكمة

تصدر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، الحكم على  12 متهما في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طورئ، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش العجوزة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وضمت القضية كلًّا من: مصطفى عبدالهادي سعيد، وأحمد محمود فتحي، ومحمد علي عبدالحكيم، ومحمد أسامة فاروق، وحسين عبدالتواب، وكريم طارق إبراهيم، ومحمد منصور جابر، وأنور سلامة محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ومصطفى جمال عبدالمطلب، وعبدالفتاح محمد محمود، وأحمد محمد عفيفي عوض.

واتهمت جهات التحقيق المتهمون أنهم في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وأنضم المتهمون من الثاني حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وأيضا الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية أموالا ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.

محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ أمن الدولة طوارئ امن الدولة خلية داعش العجوزة داعش العجوزة داعش

موضوعات متعلقة

الإعدام شنقا لـ عصابة سرقة السيارات وقتل طفل بأبو النمرس .. فيديو

تجديد حبس عصابة سرقة الشقق بالقاهرة

تجديد حبس عاطلين لحيازتهما هيروين وأسلحة نارية بالسلام

تجديد حبس عاطل لحيازته فودو بالمرج

تجديد حبس عاطل لحيازته مخدر الحشيش في المرج

تجديد حبس عاطل لحيازته فودو بالمرج

حبس طالبين قتلا مشرف أمن بجامعة حلوان

تجديد حبس عاطل لحيازته هيروين بالمرج

ترشيحاتنا

لعنة الفراعنة تعقد الأفيال .. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار قبل موقعة أمم إفريقيا

الهند تسجل أكثر من 333 ألف إصابة و525 وفاة بفيروس كورونا

أدعية تأتي بالأرزاق وتزيل الأحقاد وتقي شر الظالمين.. واردة عن النبي

سعر الذهب اليوم الأحد 23- 1- 2022

تفوق للفراعنة مقابل ذكرى سيئة.. أبرز مشاهد تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل تصفيات المونديال

مفاجأة كبرى .. وزير دفاع بريطانيا بصدد زيارة روسيا بسبب أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشار الرئيس للصحة: زيادة أعداد إصابات كورونا «متوقعة» وهذا هو موقف الدراسة|فيديو

التأمينات : باقٍ 6 أشهر على خروج البطاقات الزرقاء من الخدمة |فيديو

مصر في المركز الـ45.. فيفا يصدر التصنيف العالمي للمنتخبات

بديلة دنيا سمير غانم في الكبير قوي.. أحدث ظهور لـ رحمة أحمد..شاهد

وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة في الترم الثاني بسبب كورونا

الفلوس أهم والتاريخ على حسابي.. محمد رمضان يحذف منشور "التاجي"| تفاصيل

بأمر القضاء الإداري.. منع النساء دون الأربعين من نزول الفنادق دون محرم

الأرصاد: منخفض جوي قادم من أوروبا يضرب مصر|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصل إلى صدره.. شاهد رجل يتحدى الجليد من أجل وجبة طعام

في رسالة عبر الإيميل.. امرأة تربح 3 ملايين دولار بضربة حظ

شاهد.. سيارة تطيح بمراسلة على الهواء ومفاجأة بعد الحادث|فيديو

حادثة مثيرة للجدل.. زواج مغربية من هندوسي ورد فعل صادم من والدها

فيديو

يستاهلوا الفضيحة.. مهدي عفيفي يكشف تفاصيل أزمته مع قناة بي بي سي

بعد ظهوره بـ jeep wrangler .. شاهد أسطول سيارات عمر كمال

نصائح من ذهب .. روشتة مفتي الجمهورية للحد من الطلاق| فيديوجراف

برد ولا كورونا.. كيف تفرق بين الإنفلونزا والفيروس التاجي

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ