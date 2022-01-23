اليوم.. الحكم على 12 متهما فى خلية داعش العجوزة

تصدر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، الحكم على 12 متهما في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طورئ، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش العجوزة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وضمت القضية كلًّا من: مصطفى عبدالهادي سعيد، وأحمد محمود فتحي، ومحمد علي عبدالحكيم، ومحمد أسامة فاروق، وحسين عبدالتواب، وكريم طارق إبراهيم، ومحمد منصور جابر، وأنور سلامة محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ومصطفى جمال عبدالمطلب، وعبدالفتاح محمد محمود، وأحمد محمد عفيفي عوض.

واتهمت جهات التحقيق المتهمون أنهم في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وأنضم المتهمون من الثاني حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وأيضا الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية أموالا ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.