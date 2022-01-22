فيلم أصحاب ولا أعز.. المصنفات الفنية تكشف مفاجأة: العمل صناعة لبنانية ولم يُطلب عرضه في مصر.. فيديو

قال خالد عبد الجليل رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية، إن فيلم "أصحاب ولا أعز" ليس له علاقة بالدولة المصرية ولا من قريب أو بعيد وهو فيلم صناعة لبنانية بالكامل ومصر ليست طرف فيه بأشكل من الأشكال .

واضاف عبد الجليل خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن هذا الفيلم إنتاج" Netflix" وهي منصة دولية واذا أرادت عرضه في مصر يجب أن يعرض علي الرقابة وشروط الرقابة، ولكن لم يطلب عرضه في مصر حتي الآن، لافتا إلى أن أي فيلم يتخطى المعايير الرقابية في مصر لا يعرض .

وأوضح عبد الجليل، أن الأفلام التي ننتقدها؛ هي التي تجلب مشاهدات أعلى، بسبب انتقادنا لها، وهناك من يقصد فعل هذا؛ حتى تزيد أعداد المشاهدات لأفلامهم .

ومن جهته قال مصطفي بكري عضو مجلس النواب ، إن هذا الفيلم يجب أن يواجه خصوصا أن محمد حفظي هو المنتج له وهو منتج فيلم “ اشتباك ” الذى تم تصويره لدعم الإخوان بعد 30 يونيو، ويقوم بعمل أفلام تسئ إلي الدولة المصرية وأخلاقياتها .