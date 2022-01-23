رياض درقاوي: متحور أوميكرون غير نظرة العالم في التعامل مع كورونا| فيديو

قال الدكتور رياض درقاوي استشاري المناعة ، إن متحور أوميكرون الذي لا نستطيع وقف انتشاره؛ غيَّر نظرة العالم في التعامل مع كورونا، لافتا إلي ان اللقاحات هي الحل الأمثل حتي الآن لحماية المواطنين من الإصابة .

واضاف رياض درقاوي خلال مداخلة هاتفية علي القناه " الأولي المصرية " ، إن إيقاف متحور اوميكرون الآن غير ممكن خصوصا انه ينتقل عن طريق التنفس وهو اسرع انتشارا من المتحورات السابقة ويشابه في انتشاره، انتشار الحصبة في الماضي ، لافتا إلي أن أعراض اوميكرون اخف من دلتا .

واوضح رياض درقاوي ، إن اوميكرون يصيب الجهاز التنفسي العلوي وقليلا ما يصيب الرئة ، مؤكدا أن اوميكرون هو صاحب الانتشار الأكبر والخطورة الأقل ويجب علي الجميع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الإصابة بكورونا .