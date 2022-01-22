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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة السعودية ترد على السؤال الشائع بشأن إجازة كورونا المرضية

السعودية
السعودية

كشفت وزارة الصحة السعودية عن المدة التي يصدر خلالها الإجازة المرضية للمستحقين، المصابين بفيروس كورونا.

جاء هذا خلال استعراض الوزارة، عبر حساب «الصحة 937» بـ «تويتر»، لأكثر سؤال شائع، وهو: «تم تأكيد إصابتي بفيروس كورونا (كوفيد-19) متى تصدر الإجازة المرضية؟».

وأجابت الصحة السعودية وفق صحيفة عاجل «تصدر الإجازة المرضية لمصابي فيروس كورونا خلال مدة 24 ساعة كحد أقصى، ويتم إشعاركم بها عبر رسالة نصية، وتظهر لكم أيضًا في تطبيق (صحتي)».

ونوهت الوزارة بأن الإجازة تصدر تلقائيًا عبر «صحتي» لكل مكتملي التحصين، والأطفال أقل من 12 عامًا، والفئات المستثاة من اللقاح.

وفي وقت سابق، أشارت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع الغريدات القصيرة «تويتر»، إلى أن مدة الإجازة المرضية تكون تبعًا لمدة التعافي الخاصة بكل مريض.

وذكرت الوزارة أن المصابين غير المحصنين لن يكونوا مشمولين بصدور الإجازات المرضية عبر «صحتي»، مشددة على أن مكتمل التحصين هو من تظهر حالته الصحية في تطبيق توكلنا كـ«محصن».

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