فيلم أصحاب ولا أعز .. طارق الشناوي: منى زكي تعرضت للهجوم بلا مبرر|فيديو

لا يدعو للمثلية الجنسية

قال طارق الشناوي الناقد الفني ، إن الجدل ليس به مشكلة ولكن المشكلة اذا حدث أي اتهامات أخلاقية بدون مبرر ، مؤكدا أن هناك اتهامات أخلاقية طالت مني زكي بدون وجه حق لأنها تؤدي دوراً وهذا الدور يتطلب بعض التفاصيل وهي أدتها كـ فنانة .

واضاف الشناوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الأولي المصرية " ، إن فيلم "أصحاب ولا أعز" لا يدعو إلي المثلية الجنسية كما انه لا يدين بشكل مطلق الشخص المثلي مؤكدا أن هناك تجاوزا كبيرا في انتقادات الفيلم وضد صنّاعة بلا مبرر .

وأوضح الشناوي ، أن الفيلم لم يؤيد الخيانة الزوجية ، مشيرا إلي أن مشاهد الخيانة الزوجية دراما ونراها كثيرا في أعمال مصرية وليس بها مشكلة مؤكدا انه لا يجب الحكم علي منى زكي من خلال شخصية درامية .