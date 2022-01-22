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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري يطالب بوقف التعامل مع شركة نتفلكس حفاظًا على الأسرة المصرية|فيديو

صدى البلد

علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي أثار الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتابع  مصطفى بكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أن شركة نتفلكس تستهدف الوطن العربي، متابعًا أن فيلم «أصحاب ولا أعز» يستهدف الأسر المصرية بسبب ما يثيره.

واستكمل مصطفى بكري، أن روسيا منعت شركة نتفلكس من عرض أي أفلام بها، وذلك بسبب ما تعرضه يخالف قيمها، مشيرًا إلى أن الفيلم تم كتابته من قبل 4 إيطاليين.

وطالب مصطفى بكري، بوقف التعامل مع شركة نتفلكس حفاظًا على الأسرة المصرية مما تعرضه، لافتًا إلى أن وزيرة الثقافة لن تقبل بعرض هذا الفيلم في مصر وذلك لمخالفته المعايير كافة.


 

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