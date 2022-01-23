حتحوت يكشف عن الثنائي المعروض للبيع في الزمالك

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة نادي الزمالك قررت عرض اثنين من لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي خلال الفترة المقبلة، بعد الهزيمة التي منى بها الفريق على يد غزل المحلة بكأس الرابطة.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الزمالك استقر على عرض الثنائي محمد أشرف روقا وعبدالله جمعة للبيع، نظرا للمستوى المتواضع الذي قدماه بالفترة الأخيرة.

كما أوضح هاني حتحوت، إن هناك اتجاها داخل إدارة الزمالك، لوضع يوسف أوباما تحت الاختبار حتى نهاية الموسم قبل عرضه للبيع هو الآخر في حال عدم استعادة مستواه.

https://www.youtube.com/watch?v=aAcMOyuxZPA

حقق غزل المحلة فوزاََ محققاََ على الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

وتمكن غزل المحلة من احتلال صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط عقب تحقيق الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة .

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:-

المحلة| المركز الأول.. 5 نقاط

إنبي| المركز الثاني.. 5 نقاط

سيراميكا كليوباترا | المركز الثالث.. 4 نقاط

فاركو| المركز الرابع.. 4 نقاط

طلائع الجيش | المركز الخامس.. 3 نقاط

الزمالك| المركز السادس.. نقطة واحدة