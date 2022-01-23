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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حورية فرغلي تكشف كواليس دعمها للمواهب الغنائية على فيسبوك| خاص

حورية فرغلي
حورية فرغلي

تحدثت الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل مسابقة دعم المواهب التي أطلقتها على فيسبوك.

وقالت خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد": أطلقت مسابقة لدعم الأصوات الجيدة على مواقع التواصل الاجتماعي وبالفعل فاز شاب صوته رائع وقمنا بعمل له أغنية ستطرح فيديو كليب في عيد الحب، كما ان حلمه كان الغناء مع الفنان تامر حسني الذي دعمنا ووافق على الأمر".

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حورية فرغلي تكشف لأول مرة عن صلة قرابتها بالفنان رشوان توفيق| خاص

وعلى جانب آخر كشفت الفنانة حورية فرغلي لأول مرة عن صلة القرابة بينها وبين الفنان رشوان توفيق  خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد.

وقالت "حورية":رشوان توفيق أبن خالة والدي  وهناك علاقة اسرية بيننا وتحدثنا سويا بعد أزمته الأخيرة مع أبنته وحزنت عليه لأن ما حدث له  لا يشبهنا ولم أحاول الصلح لأن الأمر له علاقة بزوج أبنته لذلك لم أتدخل".

وكانت قد دعمت الفنانة حورية فرغلي، الفنان رشوان توفيق بعد أزمتة مع إبنته الأخيرة .

وكتبت حورية عبر حسابها بـ«إنستجرام»، «وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيراً»،

وأضافت: «كلنا ولادك يا أستاذ رشوان.. ومتزعلش إحنا كلنا جنبك».

تامر حسني رشوان توفيق الفنان تامر حسني الفنانة حورية فرغلي حورية فرغلي

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