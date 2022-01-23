سؤال يعجز عن إجابته الدجالون .. داعية إسلامي يكشف عنه

سؤال يعجز عن إجابته الدجالين ، فما هو معروف عن الدجالين أنهم يضللون الناس ويخبرونهم بالأسرار الشخصية عن حياتهم والتي تكون حجر الأساس لإيهام الناس على تصديقهم وفعل ما يطلبونه منهم، وقد يجهل الأشخاص أن الدجالين يقولون كلاما عاما ولا يعرفون إجابة سؤال واحد.

ونرصد في هذا التقرير نكشف عن سؤال يعجز عن إجابته الدجالين

كشف الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن سؤال يعجز عن إجابته الدجالين ، منوها أنه بالتركيز مع كلام الدجالين نجده كلام عام، فبالعقل امرأة حضرت لشكوى في حياتهم تمر بها، أو طالب يشتكي من الامتحانات ويمتلكه القلق بسبب النتيجة.



وأضاف، أن هؤلاء الدجالين يعرفون أسرار الأشخاص الخاصة والعميقة عن طريق استدعاء القرين، منوها بأن أي إنسان منا له قرين، والقرآن الكريم سجل هذه الحقيقة في قوله تعالى "قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (27) قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ" منوها أن هذا تحذير وإنذار من الله تعالى للإنسان.

سؤال يعجز عن إجابته الدجالين



وأشار إلى أن الشخص إذا أراد كشف علم الدجال بالأسرار، فعليه أن يوجه له سؤالا عاجلا وهو: أخبرني بما أفكر فيه حاليا ؟ ولن يجد إجابة.



واستشهد الداعية الإسلامي، بما ورد في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت "سئلَ رسُولَ اللَّه عنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ: لَيْسُوا بِشَيءٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه، إنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا أحْيَانًا بشَيْءٍ فيكُونُ حَقًّا؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّه: تِلْكَ الْكَلمةُ مِنَ الْحَقِّ يخْطَفُهَا الجِنِّيُّ، فَيَقُرُّهَا فِي أذُنِ ولِيِّهِ، فَيَخْلِطُونَ معهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ" مُتَّفَقٌ عليْه.



كيف أحصن نفسي وبيتي وأولادي ؟

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشخص الذي تم عمل سحر له عليه ألا يجزع ولا يحزن ولا ييأس، وأن يكون على يقين بأنه لن يضره شيء إلا بإذن الله تعالى.

وأفاد وسام، في إجابته عن سؤال خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "كيف احصن نفسي وبيتي وأولادي وعلاج السحر السريع الذي يأتي بالأمراض؟"، أن وجود الأمراض العضوية يستلزم أن تكون عقليتنا علمية، تبني الوقائع على أسبابها، وأن نتجه للأطباء لمعرفة سبب المرض العضوي وأخذ علاج له، قائلًا: "وبلاش توهم بأن المرض مرتبط بالسحر".

ولفت إلى ضرورة قراءة سورة البقرة، ولمن لا يستطيع قراءتها كاملة يوميًا؛ يجوز له أن يسمعها من الهاتف أو التلفاز، وخاصة لو تم تشغيلها في البيت؛ لأنها تبطل السحر والحسد، مستشهدا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم -قال «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ»، قَالَ مُعَاوِيَةُ: بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ.



حقيقة وجود السحر



حذر الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من الدجل والشعوذة، مؤكداً أن كثير من الناس لا يصدق رغم بيانا أن سكرات الموت ليست مصيبة وأنها رحمة ولم يصدق أحد.

وتابع الشيخ خالد الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية dmc:"احنا أمام ظاهرة عجيبة، الأخبار طالعتنا بإنه تم القبض على مجموعة من الدجالين اللي مازالوا بيقنعوا الناس بأن السحر موجود، وقلت إن السحر مجرد تراهات وإنه لم يعد موجوداً بعد النبي".

ولفت إلى أن هناك تغيرات حدثت للدنيا ببعثة النبي، من بينها انقطاع العلاقة النفعية بين الإنس والجن، ولن يستطيع الإنس تسخير الجن، مبيناً أن المعوذتين لما نزلتا على النبي كفتاه ولم يقم بأي رقية بغيرهما.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن الذين قالوا بأن النبي قد سحر ليس صحيحاً، وإن كان موجوداً في البخاري، ولم يثبت عن النبي، موضحاً أن القائلين بوقوع السحر قالوا بإنه مجرد خيالات، والنتيجة كانت التحذير من الدجالين.

حكم الاستعانة بشيخ لفك سحر



ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سؤالاً حول حكم الاستعانة بأحد المشايخ للوقاية من السحر والعمل السفلي.

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، محذراً:" اوعى.. بلاش دجل"، لافتاً إلى أن أسوأ ما في الأمر هو الاستعانة بأفراد يدعون الولاية والصلاح ويقومون بالجلوس مع الزوجة ويمارسون الدجل والشعوذة.

وشدد "عاشور" على أن دار الإفتاء تحارب وترفض ظاهرة الدجل والدجاجلة وتوصي وتنصح كل إنسان أن يتوضأ ويلجأ إلى الله فدعاء المريض لنفسه أفضل وأعظم من دعاء غيره له، مشدداً: "أنت كمريض في معية الله ادعيه وتيقن بالإجابة والشفاء".



