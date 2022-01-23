تسمم 6 أشخاص من أسرة واحدة بالفيوم لتناولهم وجبة بالمنزل

قررت نيابة مركز الفيوم التحفظ على بقايا الوجبة التى تناولتها اسرة بقرية اللاهون التابعة لمركز الفيوم وأصيب خلالها 6 أشخاص بتسمم حاد ، وارسالها الى معامل وزارة الصحة لأعداد تقرير عما اذا كان يوجد مادة سامة بالطعام من عدمة .

كان 6 أشخاص من أسرة واحدة بقرية اللاهون التابعة لمركز الفيوم قد أصيبوا بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة فاسدة بمنزلهم .

كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمورا لمركز الفيوم.

أثبتت التحريات الاولية التى أجراها المقدم هيثم طلبه رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم ، بوجود حادث تسمم غذائي بقرية اللاهون بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، وتبين أن 6 أفراد من أسرة واحدة تناولوا وجبة فاسدة بمنزلهم، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم، وحالتهم مستقرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



