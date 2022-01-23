"كنت شبه ميت" .. صاحب التاكسي المحترق: أشكر الرئيس السيسي لاستجابته لي رغم مسئولياته الكثيرة

قال سليمان حسين سليمان، صاحب التاكسي المحترق في الجيزة، إن الرئيس السيسي استجاب لاستغاثته بعد احتراق التاكسي الخاص به، ووجه بتقديم الدعم له من خلال مؤسسة حياة كريمة، وتوفير سيارة تاكسي جديدة له.

وأضاف سليمان حسين سليمان في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "أنا سعيداً جداً وفي أسعد حالة لأن الحياة اتفتحت قدامي وهبدأ أعيش من تاني .. وأشوف حياتي من جديد .. وأشوف أسرتي ووالدتي وابنة اختي اللي أنا متكلف بيها".

وتابع صاحب التاكسي المحترق في الجيزة قائلاً: "هستلم التاكسي جديد خلال أيام .. ومكنتش متخيل إن هيبقى فيه استجابة ليا بسرعة كده .. وإن المؤسسات تتصل بيا كلها ويساعدوني".

وأكمل سليمان حسين سليمان: "أنا كنت شبه ميت .. وأشكر الرئيس السيسي لأنه نظر لي بعين العطف ديه في ظل مسئولياته الكثيرة".