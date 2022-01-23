هربا من الحملة.. بائعون يتركون بضاعتهم بـ"سوق الثلاثاء" في أوسيم بالجيزة.. فيديو

شنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم حملة على سوق الثلاثاء بالمركز شارك فيها لجنة صحة وسلامة الأغذية بالمركز وإدارة الطب البيطري والبيئة والصحة وفور وصول الحملة فر كل الباعة المتواجدين بالسوق تاركين بضائعهم وكافة المنتجات التي يعرضونها للبيع .

يأتي ذلك وفق توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين .

وبالكشف عن البضائع من خلال مركز ومدينة أوسيم وإدارة صحة وسلامة الأغذية و الطب البيطري تبين ان جميعها غير صالحة للاستخدام الآدمي وفاسدة بالكامل ومجهولة المصدر وبلغت الكميات المضبوطة ٣ طن لحوم ودواجن ومشتقاتهم و كفته وكبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي وتعاني من تغير كامل في الصفات الطبيعية نتيجة فسادها منذ فترة زمنية وكانت تباع بأسعار رخيصة للمواطنين.



وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم والجهات المشاركة بالتحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة بمتابعة من فرج عبد الله رئيس مركز أوسيم انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.