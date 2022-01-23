أحمد العوضي يحث الشباب علي صلاة الفجر عبر "الفيس بوك"

نشر الفنان أحمد العوضي بوست جديد له عب صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الحالات والصور والفيديوهات "فيس بوك".

وكتب "الوضي " صلاة الفجر ياشباب اللي سهران يستاناها "،مما نال إعجاب متابعية من رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

وجاءت أبرز التعليقات كالتالي :"مشاء الله عليك"،"ال محمد كلها بتحبك "،"ربنا يباركلك ياحبيبي".

كواليس أغنية بحبك

وأكد عمر كمال ، أن النجم أحمد العوضي، طلب منه تقديم أغنية خاصة لزوجته واختار معه كلمات الأغنية بنفسه وذلك قبل أيام من عيد ميلادها وأنه سعيد بثقة "العوضي " وأنه يعتبر اخ له وخاصة انه دائما معهم في جميع مناسباتهم .

واحتفل النجم أحمد العوضي، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن .

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=490586229089709&id=100044150090685