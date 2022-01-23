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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جيرارد يرفض رحيل نجم أستون فيلا إلى مانشستر يونايتد

ستيفن جيرارد المدير
ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق أستون فيلا

رفض ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق أستون فيلا، رحيل جون ماكجين لاعب وسط الفريق، إلى نادي مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

كانت تقارير صحفية، أشارت مؤخرا، إلى اهتمام نادي مانشستر يونايتد بضم ماكجين نجم أستون فيلا، في الميركاتو الشتوي الجاري

 

وقال جيرارد في تصريحات أبرزتها شبكة “سبورتس مول” الإنجليزية:" ماكجين ليس للبيع، نحن نحب اللاعب ونريد استمراره معنا".

 

تابع:"نحن لا نفرط في أحد نجوم الفريق لم يكن هناك موقف يستدعي ذلك، مثلما حدث مع جريليش الذي كانت رغبته هي الرحيل إلى مانشستر سيتي".

 

يذكر أن فريق أستون فيلا  فاز على مضيفه إيفرتون بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف أستون فيلا والمباراة الوحيد عن طريق إميليانو بوينديا، في الدقيقة 45، من عمر المباراة.

تقاسم أستون فيلا وإيفرتون نسبة الاستحواذ خلال المباراة بـ 50 %، لكل فريق.

سدد إيفرتون صاحب الأرض والجمهور 15 تسديدة خلال المباراة، منها كرة واحدة بين القائمين والعارضة، بينما سدد أستون فيلا 8 تسديدات، منهم 3 تصويبات على مرمى التوفيز.

 

ترتيب أستون فيلا وإيفرتون:
 

رفع أستون فيلا رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 19 نقطة في المركز الـ 16.

 

جيرارد أستون فيلا مانشستر يونايتد ماكجين الدوري الإنجليزي

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