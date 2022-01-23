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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري ونظيره العماني يوقعان 6 مذكرات تفاهم ويعقدان جلسة مشاورات رسمية.. صور وفيديو

شكري ونظيره يوقعان
شكري ونظيره يوقعان مذكرات تفاهم

عقدت جلسة مشاورات رسمية برئاسة سامح شكري وزير الخارجية ‎مصر ونظيره لـ سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، بحضور وفديَ البلدين، للتأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلديّن، ولتبادل الرؤى حول سُبل دعم آليات العمل العربي المُشترك وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام من الجانبيّن.

‏وأعقبت الجلسة مراسم توقيع وزيريّ خارجية مصر وسلطنة عُمان عدد 6 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون بين البلديّن الشقيقيّن، وذلك في إطار أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان.

 

‏وجاءت مذكرات التفاهم في إطار أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان... وتتضمن: 
• مذكرة تفاهم بين وزارتيّ الخارجية في شأن المشاورات السياسية.
• مذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتنمية الحضرية.
• مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام.
• برنامج تنفيذي لإتفاقية التعاون في المجال القانوني والقضائي.
• برنامج تنفيذي في المجال السياحي.
• برنامج تنفيذي بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية ووزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان.

 

مصر الخارجية سامح شكري بدر البوسعيدي

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