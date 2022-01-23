الرئيس السيسي لأهالي شهداء الشرطة: ثمن تضحيات أبنائكم هو بناء مصر القوية|فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما وصلت به مصر من أمن حقيقي في الفترة الحالية، دفعت فيه قوات الشرطة الكثير، موضحا: "تمن كبير تم دفعه طوال السنين اللي فاتت علشان نوصل للمرحلة دي " .

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بكلمه لـ أسر الشهداء ، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 70 ، قائلا: "تمن شهادة وتضحية أبنائكم هو بناء مصر القوية ، التمن كبير صحيح بس عزائكم الوحيد هو أنه تمن لبلد فيها 100 مليون مصري ".

ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 70.

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.