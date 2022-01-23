السيسي : ثورة 25 يناير تطلعت لحياة كريمة .. والطريق مازال طويلا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن ثورة 25 يناير تطلعت لحياة كريمة .. والطريق مازال طويلا، وأضاف متحدثا عن الشهداء : “هناك ثمن كبير دفعناه خلال السنوات الماضية حتى نصل للمرحلة الحالية”.

وتابع السيسي موجها حديثه لأسر الشهداء : مش هننسى اللي قدمتوه للوطن .. وتمن الشهادة بناء مصر القوية الجديدة.

وأضاف : “ نستحضر أرواح الشهداء وأبناء الوطن الشرفاء ونحن نواجه المحن، والانجاز الذي تم لدحر الإرهاب كبير وثمنه غال وكل التحية والاحترام لأرواح الشهداء"

ووجه السيسي يوجه التحية للجيش الأبيض على التضحيات التي قدموهافي مواجهة جائحة كورونا، مضيفا :" تأثيرات جائحة كورونا كانت في أضيق الحدود ولله الشكر والحمد".

وتابع :" تحية لأرواح الشهداء تلك الشموع المضيئة التي اختارت السماء على البقاء في الأرض".