التأمين الاجتماعي يناشد المواطنين التوجه لمكاتبه قبل توقف صلاحية بطاقات المعاش |فيديو

قال محمد سعودي، نائب رئيس الهيئة القومية لـ التأمين الاجتماعي، تعقيبا على قرار تغير "البطاقات الزرقاء" وقرب نهاية صلاحيتها، إن الهيئة كانت تصدر بطاقات خاصة لصرف المعاشات ولا يمكن استخدامها فيما عدا ذلك، موضحا أن الهيئة ستستبدلها بـ البطاقات الذكية " ميزة " والتي يمكن استخدامها في المدفوعات الحكومية، أو سداد أي مبالغ أخرى.

وأوضح محمد سعودي، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن الهيئة وضعت خطة لإصدار نصف مليون كارت، وتم تغيير حوالي 4.7 مليون بطاقة زرقاء، خلال الفترة السابقة، والمتبقي مليون و 800 ألف كارت فقط.

وأضاف أن ذلك سيتم من خلال خطة بالمحافظات تستهدف مدن القناة، وسيناء، والبحر الأحمر، وأسوان والأقصر، في المرحلة من بداية شهر يناير الجاري وحتى مارس المقبل، والمرحلة الأخرى تستمر لشهر أبريل، وهي تستهدف المحافظات مثل دمياط وكفر الشيخ والدقهلية ، والمرحلة الأخيرة تستمر لـ شهر مايو ، وتضم باقي المحافظات.

وناشد المواطنين التوجه لأقرب مكتب تأميني بصورة الرقم القومي ، والهاتف المحمول ، لاستلام بطاقة " ميزة " فوريا ، دون أية تكلفة مالية ، موضحا أن المواطن الذي لديه حساب بنكي من الممكن أن يتحول له المعاش مباشرة على الحساب، بعد موافقة البنك، أو من خلال المحفظة الالكترونية.

وأوضح أن الخطة تتم على مراحل ؛ وذلك مراعة للوضع الوبائي لفيروس كورونا ، تجنب التكدسات على مكاتب التأمينات .