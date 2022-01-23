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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا .. الكشف عن مواصفات السيارة شانجي Q35 الجديدة في مصر

شانجي Q35
شانجي Q35

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية شانجي الصينية ، عن طرح طراز Q35 رسمياً كموديل 2022 للسوق المصرى ، بعد غياب فترة كبيرة ، كاحدى السيارات الـ SUV الخاصة بالشركة .

واوضح وكيل شانجي، أن السيارة طراز Q35 ، تستمد قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، بقوة 116 حصان مع ناقل حركة اتوماتيك من 4 سرعات من شركة ASINI ، بتكنولجيا CVVT لتقديم اقصى توفير بالوقود .

وتأتى السيارة شانجى Q35 موديل 2022 ، بشكل خارجى يضم فتحة سقف اتوماتيكية ، و سخان زجاج خلفى ، و مرايات جانبية قابلة للضم مزودة بسخان + اشارات للدوران بالمرايات ، و جنوط 17 الومنيوم ، و راكات علوية لتركيب الشبكة ، و مصابيح امامية مع وظيفة التعديل مع ليد ، و مصابيح ضباب خلفية و امامية ، و لمبة توقف خلفية ليد ، و مصباح اضاءة اتوماتيكى لشنطة الامتعة .

كما تضم المقصورة الداخلية للسيارة شانجى Q35 موديل 2022 ، عجلة قيادة مالتى ميديا مزودة بمثبت سرعة ، و فرش جلد بالكامل ، و مقعد السائق مزود بـ 6 تعديلات يدوية ، و شاشة عرض 7 بوصة تاتش اسكرين مزودة بوحدة تحكم بالتكيف بالشاشة و ربط الهاتف عن طريق البلوتوث و كذلك عن طريق تطبيق خاص لعرض شاشة الهاتف على شاشة السيارة ، و تكييف قوى مزود بوظيفة مانع الغبار . 

وتحتوى السيارة شانجى Q35 موديل 2022 ، على عدد من وسائل الامان والحماية ، اهمها كاميرا خلفية للركن مع حساسات خلفية ، و  ABS + EBD ، و ESP، و EBA ، و TPMS نظام مراقبة ضغط الاطارات ، و  BOS Brake Override System، و نظام اولوية الفرامل ، و قطع الوقود الياً ، و 2 اير باج للسائق و الراكب الامامى ، و احزمة امان قابلة للتعديل لجميع الركاب مزود بانذار ، و انذار مانع للسرقة صوت و ضوء ، و قفل امان للاطفال .

 

اما عن اسعار شانجي Q35 ، لم يعلن عنها الوكيل حتى الان .

SUV السيارات طراز Q35 موديل 2022 شانجي الصينية شانجى شانجي Q35 شانجي Q35 موديل 2022

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