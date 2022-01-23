رسميا .. الكشف عن مواصفات السيارة شانجي Q35 الجديدة في مصر

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية شانجي الصينية ، عن طرح طراز Q35 رسمياً كموديل 2022 للسوق المصرى ، بعد غياب فترة كبيرة ، كاحدى السيارات الـ SUV الخاصة بالشركة .

واوضح وكيل شانجي، أن السيارة طراز Q35 ، تستمد قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، بقوة 116 حصان مع ناقل حركة اتوماتيك من 4 سرعات من شركة ASINI ، بتكنولجيا CVVT لتقديم اقصى توفير بالوقود .

وتأتى السيارة شانجى Q35 موديل 2022 ، بشكل خارجى يضم فتحة سقف اتوماتيكية ، و سخان زجاج خلفى ، و مرايات جانبية قابلة للضم مزودة بسخان + اشارات للدوران بالمرايات ، و جنوط 17 الومنيوم ، و راكات علوية لتركيب الشبكة ، و مصابيح امامية مع وظيفة التعديل مع ليد ، و مصابيح ضباب خلفية و امامية ، و لمبة توقف خلفية ليد ، و مصباح اضاءة اتوماتيكى لشنطة الامتعة .

كما تضم المقصورة الداخلية للسيارة شانجى Q35 موديل 2022 ، عجلة قيادة مالتى ميديا مزودة بمثبت سرعة ، و فرش جلد بالكامل ، و مقعد السائق مزود بـ 6 تعديلات يدوية ، و شاشة عرض 7 بوصة تاتش اسكرين مزودة بوحدة تحكم بالتكيف بالشاشة و ربط الهاتف عن طريق البلوتوث و كذلك عن طريق تطبيق خاص لعرض شاشة الهاتف على شاشة السيارة ، و تكييف قوى مزود بوظيفة مانع الغبار .

وتحتوى السيارة شانجى Q35 موديل 2022 ، على عدد من وسائل الامان والحماية ، اهمها كاميرا خلفية للركن مع حساسات خلفية ، و ABS + EBD ، و ESP، و EBA ، و TPMS نظام مراقبة ضغط الاطارات ، و BOS Brake Override System، و نظام اولوية الفرامل ، و قطع الوقود الياً ، و 2 اير باج للسائق و الراكب الامامى ، و احزمة امان قابلة للتعديل لجميع الركاب مزود بانذار ، و انذار مانع للسرقة صوت و ضوء ، و قفل امان للاطفال .

اما عن اسعار شانجي Q35 ، لم يعلن عنها الوكيل حتى الان .