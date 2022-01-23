الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتعثر أمام إلتشي بالتعادل الإيجابي

تعادل فريق ريال مدريد أمام ضيفه إلتشي بهدفين لمثلهما على ستاد سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

وشهدت الدقيقة 27 فرصة ضائعة من ريال مدريد بعد كرة طويلة من كاسميرو، انفرد بها كريم بنزيما بالمرمى وسدد الكرة ولكن الحارس يتألق ويتصدى للكرة.

واستطاع إلتشي دخول المباراة بقوة، في الدقيقة 43، بعد عرضية نجح لوكاس بويه برأسية رائعة لتسجيل الهدف الأول في المباراة، قبل نهاية الشوط الأول.

وأضاف بيري ميلا الهدف الثاني في الدقيقة 76، وجاء هدف الريال الأول عن طريق لوكا مودريتش في الدقيقة 82، قبل أن يعادل النتيجة ميليتاو في الدقيقة 92.

ورفع ريال مدريد رصيده الى 50 نقطة في صدارة الليجا وبفارق 4 نقاط عن إشبيلية الوصيف، في حين رفع إلتشي رصيده الى 23 نقطة في المركز الخامس عشر.