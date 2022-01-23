غدًا.. بسمة وهبة تعود لـ "90 دقيقة" بعد تعافيها من فيروس كورونا

تعود الإعلامية الكبيرة بسمة وهبة، لتقديم برنامجها "90 دقيقة" علي شاشة "المحور" بعد غيابها عن البرنامج لمدة تجاوزت الأسبوعين عقب إصابتها بمتحور "أوميكرون" والذي قامت بعدها علي عزل نفسها بالمنزل ومتابعة حالتها مع الأستاذ الدكتور حسام حسني .

وبمجرد تعافيها توجهت بسمة إلي الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة قبل عودتها للعمل مباشرة، ومن المنتظر أن تناقش بسمة وهبة في ظهورها غداً العديد من القضايا والموضوعات التي تشغل الرأي العام، المصري خلال الفترة الحالي.



برنامج "90 دقيقة" يذاع يومياً علي شاشة قناة المحور في الثامنة مساءً وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة من الإثنين إلي الأربعاء.