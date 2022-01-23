رئيس البرلمان العربى: نرجو من المصريين استمرار دعم السيسي

يضع الدولة في مكانتها الطبيعية

قال الدكتور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، إن الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم دعما كبير للبرلمان العربى.

وأضاف العسومي خلال حواره مع برنامج «الصدى» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم رانيا هاشم، أن الرئيس السيسى يعطى الثقة للبرلمان العربى، لافتا إلى أن مجلسى النواب والشيوخ ووزارة الخارجية يقدمون دعما ضخما للبرلمان العربى.

وتابع عادل العسومي، أنه ليس غريبا على مصر، فهى دائما سباقة فى دعم أي مؤسسة عربية، ما ساهم فى تسهيل مهام البرلمان العربى.

مصر فى قلب كل عربى

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن مصر فى قلب كل عربى، لا نحبها فقط بل نعشقها، والجميع مؤمن أن مصر ركن أساسي من الأمة العربية.

وأشار رئيس البرلمان العربى، إلى أن مصر تعيش فترة إعمار حقيقية على كافة الأصعدة، من خلال رؤية ومواصفات عالمية، معقبا: “حقيقة معجب بما يحدث فى مصر اقتصاديا في ظل انكماش الاقتصاد العالمى بسبب جائحة كورونا”.

وتابع رئيس البرلمان العربى: “مصر دخلت إلى الجمهورية الجديدة من أوسع أبوابها، لذا أرجو من الشعب المصرى دعم الرئيس السيسى، لأنه يضع مصر فى المكانة التى يتمناها لها العرب”.



