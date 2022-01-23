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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جماهير الكرة: نتوقع أداء أفضل لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار.. فيديو

صدى البلد

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بعد الفوز علي السودان بهدف وحيد، فى المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب أحمدو أهيدجو فى الجولة الـ3 والأخيرة بدور المجموعات، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ورصدت عدسة صدى البلد آراء الجماهير عن منتخب مصر أمام السودان، وأداء اللاعبين، والتشكيل الذي قدمه المدير الفني كارلوس كيروش، وتوقعاتهم لدور الـ١٦.

وقال خالد علي، إن أداء المنتخب متواضع خلال الآونة الأخيرة، ويعتبر الفوز بهدف واحد أمام منتخب السودان نتيجة قليلة، ويتمنى أداء أفضل في القادم.

وتابع مروان جلال، أن أداء المنتخب متواضع نظراً لخطة كارلوس كيروش، وتغييره لمراكز اللاعبين يعتبر عائق يصعب المباريات، ويتوقع أداء أفضل خلال دور الـ١٦ وحماس من اللاعبين على اللقب الإفريقي.

وأشار مراد كرم، إلى أن منتخب مصر يقدم أضعف أداء له في الفترة الأخيرة، ويطالب من المدير الفني أن يضع البطولة في أولى اهتماماته، ويشجع اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.

وأوضح محمود حسني، أن المباراة أمام السودان كانت أفضل ما قدمه المنتخب خلال البطولة، ولكنه يتوقع أن ضعف منتخب السودان هجومياً كان دافع للأداء، ويتمنى أن يحقق المنتخب أداء أفضل في دور ال16.

ويصطدم منتخب مصر بمنافسه كوت ديفوار في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، بعد تأهلهما من مرحلة المجموعات.

ونجح منتخب مصر أن يتأهل لدور الـ16 من الأمم الإفريقية، بعد احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، إثر خسارته من نيجيريا وفوزه على غينيا بيساو والسودان.

وتأهل أفيال كوت ديفوار لثمن نهائي أمم إفريقيا بعد تصدرهم المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، إثر الفوز على الجزائر وغينيا الاستوائية والتعادل مع سيراليون.

منتخب مصر مصر السودان كاس امم افريقيا الكاميرون

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