قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد رمضان 2027 في مصر.. أول أيام الصيام وعيد الفطر فلكيًا
ماهر فرغلي: الغرب بدأ يتبنى رؤية مصر بشأن إرهاب الإخوان ويفضح شبكات التمويل
المرتب هيزيد 1500 جنيه.. الحكومة تفاجئ ملايين العاملين بالقطاع الخاص والتطبيق يناير 2027
حمل إدارة بايدن المسؤولية.. ترامب يطالب الكونجرس بتمويل عاجل لتحديث أنظمة الملاحة
ترامب يطالب الكونجرس بتمويل عاجل لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية
وزير المالية: تخصيص 48 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري لدعم وتنشيط الصادرات
القومي للأجور يوافق على رفع الحد الأدنى بالقطاع الخاص لـ8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027
بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه.. ما العقوبة حال عدم التطبيق؟
بعثة منتخب مصر للناشئين تصل إلى قطر للمشاركة في كأس العالم
أحمد حسن يكشف مواعيد مباريات الأهلي في الكونفيدرالية
حالة الطقس غدا في مصر الإثنين 16 نوفمبر 2026 ودرجات الحرارة
الاستثمار: إدراج النقل الداخلي والتأمين على الشحنات لأول مرة ضمن المساندة التصديرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخزانة الأمريكي: إنفيديا بحاجة إلى تغيير جذري في قيادتها

شركة "إنفيديا"
شركة "إنفيديا"
أ ش أ

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، بأن شركة "إنفيديا" بحاجة إلى تغيير جذري في قيادتها، بما في ذلك إزاحة الرئيس التنفيذي جينسن هوانج من منصبه.

وفي حديثه لبرنامج "صنداي مورنينج فيوتشرز" على شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال بيسنت إنه يجب على الشركة البحث عن قيادة من خارج صفوفها، وذلك في أعقاب ظهور اتهامات تفيد بأن "إنفيديا" سهلت بيع رقائق متطورة مخصصة للذكاء الاصطناعي لجهات صينية.

وأضاف الوزير الأمريكي "هذا يدفعني للاعتقاد بأنه ينبغي على مجلس الإدارة، أثناء بحثه عن قائد جديد، التوجه إلى خارج الشركة. إنهم بحاجة إلى تغيير جذري وشامل".

وتقدم جينسن هوانج باستقالته رسمياً من شركة إنفيديايوم الخميس 12 نوفمبر 2026. شملت الاستقالة منصبه كرئيس تنفيذي ورئيس للشركة وعضو في مجلس الإدارة بأثر فوري، منهياً بذلك مسيرة استمرت 33 عاماً منذ تأسيسها.

وأشار بيسنت إلى رغبته في معرفة ما إذا كانت "إنفيديا" قد تجاهلت عن عمد مؤشرات تحذيرية تتعلق بوجود شركات وهمية - يقع العديد منها في سنغافورة - قامت بتمرير هذه الرقائق إلى الصين، وقال "أريد العودة دائماً إلى التساؤل حول طبيعة الثقافة السائدة داخل "إنفيديا"؛ وهل كانوا يدفعون باتجاه إتمام هذه المبيعات - التي تبدو غير مشروعة - بهدف تضخيم إيراداتهم وأرباحهم؟ أعتقد أننا بحاجة إلى إجابات خلال الأيام العشرة المقبلة، سواء من مجلس الإدارة أو من المستشارين القانونيين الخارجيين".

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت شركة إنفيديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

علي ماهر

قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر

ام دونا

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

شكاوى من انتشار "البق" بعدد من مدارس القاهرة

شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك

مجلس النواب

ثروة علمية مهدرة.. مطالب برلمانية بكشف خطة الحكومة للاستفادة من حملة الدكتوراه والماجستير

ترشيحاتنا

صلاح

دموع محمد صلاح بعد وفاة جوتا.. شهادة تكشف حجم تأثره برحيل زميله

الجيش الملكي

الجيش الملكي المغربي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا للسيدات بعد الفوز على صنداونز

إيفان بارتون

الحكم السلفادوري يفجر أزمة.. اعتراض بيراميدز وموقف مفاجئ من الأهلي |خاص

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد