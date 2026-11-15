وزير الخزانة الأمريكي: إنفيديا بحاجة إلى تغيير جذري في قيادتها

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، بأن شركة "إنفيديا" بحاجة إلى تغيير جذري في قيادتها، بما في ذلك إزاحة الرئيس التنفيذي جينسن هوانج من منصبه.

وفي حديثه لبرنامج "صنداي مورنينج فيوتشرز" على شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال بيسنت إنه يجب على الشركة البحث عن قيادة من خارج صفوفها، وذلك في أعقاب ظهور اتهامات تفيد بأن "إنفيديا" سهلت بيع رقائق متطورة مخصصة للذكاء الاصطناعي لجهات صينية.

وأضاف الوزير الأمريكي "هذا يدفعني للاعتقاد بأنه ينبغي على مجلس الإدارة، أثناء بحثه عن قائد جديد، التوجه إلى خارج الشركة. إنهم بحاجة إلى تغيير جذري وشامل".

وتقدم جينسن هوانج باستقالته رسمياً من شركة إنفيديايوم الخميس 12 نوفمبر 2026. شملت الاستقالة منصبه كرئيس تنفيذي ورئيس للشركة وعضو في مجلس الإدارة بأثر فوري، منهياً بذلك مسيرة استمرت 33 عاماً منذ تأسيسها.

وأشار بيسنت إلى رغبته في معرفة ما إذا كانت "إنفيديا" قد تجاهلت عن عمد مؤشرات تحذيرية تتعلق بوجود شركات وهمية - يقع العديد منها في سنغافورة - قامت بتمرير هذه الرقائق إلى الصين، وقال "أريد العودة دائماً إلى التساؤل حول طبيعة الثقافة السائدة داخل "إنفيديا"؛ وهل كانوا يدفعون باتجاه إتمام هذه المبيعات - التي تبدو غير مشروعة - بهدف تضخيم إيراداتهم وأرباحهم؟ أعتقد أننا بحاجة إلى إجابات خلال الأيام العشرة المقبلة، سواء من مجلس الإدارة أو من المستشارين القانونيين الخارجيين".