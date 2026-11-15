إيطاليا تكشف تورط مراهقين في اختراق أنظمة وزارة العدل وسرقة هويات رقمية

يواجه مراهقان، كانا يبلغان من العمر 15 عامًا وقت ارتكاب الوقائع وأصبحا الآن بالغين، تحقيقًا من جانب نيابة الأحداث في مدينة باري الإيطالية، في إطار تحقيق أجرته شرطة البريد والاتصالات، للاشتباه في تورطهما في سرقة الهويات الرقمية لعدد من الأشخاص، والاستيلاء على بياناتهم الشخصية الحساسة، والأرقام السرية لبطاقات الائتمان، وأسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بهم.

وأخطرت النيابة المراهقين، خلال الأيام الماضية، بإشعار يفيد بانتهاء التحقيقات معهما، حسب صحيفة كوريري ديلا سيرا.

اختراق أنظمة وزارة العدل الإيطالية



كما يُشتبه في أن المتهمين نشرا مقاطع فيديو تشرح كيفية استخدام الحساب الإلكتروني لأحد أفراد قوات إنفاذ القانون للدخول إلى بوابة بلاغات الجرائم التابعة لوزارة العدل الإيطالية.

وتشمل الاتهامات الموجهة إليهما الدخول غير المشروع إلى أنظمة المعلومات، وحيازة ونشر رموز الدخول بصورة غير قانونية، ونشر أدوات تُستخدم لإلحاق الضرر بأنظمة المعلومات، والتنصت غير المشروع على الاتصالات الإلكترونية، وانتحال الشخصية، والاحتيال المعلوماتي، وتلقي أشياء متحصلة من جريمة.



ووفقًا للاتهامات، عثرت السلطات على أجهزتهما الإلكترونية المصادرة على برامج تتيح الحصول على معلومات رقمية سرية، وحسابات على موقع فيسبوك، وأرقام هواتف، وعناوين بريد إلكتروني، وأرقام بطاقات ائتمان، إلى جانب رموز الأمان المرتبطة بها.



ولم يقتصر الأمر، بحسب الاتهامات، على استخدام هذه الأنظمة، إذ كان المتهمان يعلّمان الآخرين كيفية اختراقها من خلال نشر النصائح ومقاطع الفيديو التوضيحية.



ومن بين المواد التي عُثر عليها في أجهزتهما، أدلة إرشادية تشرح كيفية استنساخ بطاقات الائتمان، وكيفية الدخول إلى إحدى بوابات وزارة العدل باستخدام اسم ضابط حقيقي من أفراد قوات الدرك الإيطالية (الكارابينييري).