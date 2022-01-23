رسميا.. التعاون السعودي يتعاقد مع مصطفى فتحي

أعلن نادي التعاون السعودي التعاقد رسميا مع مصطفى فتحي لاعب الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وبدأت المفاوضات بين التعاون والزمالك قبل عدة أسابيع نظرا لرغبة النادي السعودي في ضم الجناح المصري.

ورفض مصطفى فتحي تجديد عقده مع الزمالك، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مؤكدا رغبته الرحيل للدوري السعودي.

وكان نادي التعاون السعودي قد ألمح للتراجع عن إتمام الصفقة بدعوى إعلان المستشار مرتضى منصور رئيس النادى عن المخاطبات الرسمية التى تمت بين الناديين والتى تتيح للنادى السعودى الحصول على خدمات مصطفى فتحى مقابل سداد مليون دولار للقلعة البيضاء دفعة واحدة.

وتمسك مسئولو الزمالك بالحصول على قيمة صفقة انتقال مصطفى فتحي للتعاون السعودى " كاش".

على دفعة واحدة وليست دفعتين كما يرغب مسئولو التعاون الا أن هذا الأمر قد يعرقل اتمام الصفقة.

وينتهي تعاقد مصطفى فتحى مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع لأى ناد دون الرجوع الى القلعة البيضاء إلا أن اللاعب فضل الرحيل عن طريق القنوات الشرعية وحصول الزمالك على عائد مادى نظير بيعه .