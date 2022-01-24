بدء امتحان الكيمياء ورقيا في جميع لجان الصف الأول الثانوي

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان نصف العام في مادة الكيمياء، ورقيا، الآن، داخل لجان مؤمنة ومراقبة، في جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية، وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

و وفقا لـ جدول امتحانات الصف الاول الثانوي ، من المقرر أن يستمر زمن امتحان الكيمياء من 9 إلى 10:30 صباحا .

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي ايضا اليوم ، امتحان الجغرافيا ، وذلك من 11 صباحا لـ 12:30 ظهرا .

وسمحت وزارة التربية والتعليم لـ طلاب الصف الاول الثانوي ، بـ اصطحاب التابلت داخل لجان امتحانات الصف الاول الثانوي ، للاستعانة بالمواد التعليمية الموجودة عليه من خلال بنك المعرفة المصري والكتاب المدرسي الإلكتروني.

و وفقا لـ المواصفات الفنية المعدة للورقة الامتحانية من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، تم وضع أسئلة امتحانات الصف الاول الثانوي، 70% من اسلتها موضوعية بطريقة الاختيار من متعدد و30% منها مقالي.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم مراعاة إجازة عيد ثورة 25 يناير و عيد الشرطة عند وضع جداول امتحانات نصف العام

وقالت وزارة التربية والتعليم إن مسئولي الوزارة والمديريات التعليمية راعوا منذ البداية عدم وضع أي امتحانات يوم الخميس الذي قررت رئاسة مجلس الوزراء اليوم منحه إجازة رسمية للمصريين بمناسبة عيد ثورة 25 يناير و عيد الشرطة

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لن تتأثر بقرار إجازة الخميس القادم ، حيث لا توجد في الجداول أي امتحانات في هذا اليوم من الاساس

الخميس 27 يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.