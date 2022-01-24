عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحان الكيمياء ورقيا في جميع لجان الصف الأول الثانوي

امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان نصف العام في مادة الكيمياء، ورقيا، الآن، داخل لجان مؤمنة ومراقبة، في جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية، وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

و وفقا لـ جدول امتحانات الصف الاول الثانوي ، من المقرر أن يستمر زمن امتحان الكيمياء من 9 إلى 10:30 صباحا  .

txt

في موعدها المقرر.. وزير التعليم يحسم الجدل: إجازة نصف العام 5 فبراير

txt

30 تصريحا|وزير التعليم يكشف مصير الترم الثاني وحقيقة إغلاق المدارس ومفاجآت سبتمبر المقبل

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي ايضا اليوم ، امتحان الجغرافيا ، وذلك من 11 صباحا لـ 12:30 ظهرا .

وسمحت وزارة التربية والتعليم لـ طلاب الصف الاول الثانوي ، بـ اصطحاب التابلت داخل لجان امتحانات الصف الاول الثانوي ، للاستعانة بالمواد التعليمية الموجودة عليه من خلال بنك المعرفة المصري والكتاب المدرسي الإلكتروني.

و وفقا لـ المواصفات الفنية المعدة للورقة الامتحانية من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، تم وضع أسئلة امتحانات الصف الاول الثانوي، 70% من اسلتها موضوعية بطريقة الاختيار من متعدد و30% منها مقالي.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم مراعاة إجازة عيد ثورة 25 يناير و عيد الشرطة عند وضع جداول امتحانات نصف العام

وقالت وزارة التربية والتعليم  إن مسئولي الوزارة والمديريات التعليمية راعوا منذ البداية عدم وضع أي امتحانات يوم الخميس الذي قررت رئاسة مجلس الوزراء اليوم منحه إجازة رسمية للمصريين بمناسبة عيد ثورة 25 يناير و عيد الشرطة

وأضافت وزارة التربية والتعليم  أن جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لن تتأثر بقرار إجازة الخميس القادم ، حيث لا توجد في الجداول أي امتحانات في هذا اليوم من الاساس

الخميس 27 يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

الصف الأول الثانوى الاول الثانوي طلاب المدارس امتحانات

ترشيحاتنا

شاومي تصدم مستخدميها بسبب هواتف Redmi K50 .. تفاصيل

كولو توريه: مواجهة مصر وكوت يفوار صعبة.. وأنصح محمد صلاح بالاستمرار مع ليفربول

للموظفين.. الغرامة والحبس عقوبة التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية

رئيس وكالة مكافحة المنشطات يكشف حقيقة العينة الإيجابية لـ6 لاعبين في الدوري

ميدو: علي معلول سبب أساسي في انتصارات الأهلي

الجمهور أجبرني عليه.. محمد هنيدى يكشف عن أسوأ عمل له.. نوستالجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة «زينب» ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم

بعد مصرع وإصابة 24 شخصا في حريق بـ الكاميرون.. اتحاد الكرة: بعثة مصر آمنة

الحرارة صفر.. طقس شديد البرودة اليوم والأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة

بعد 14 سنة زواجا.. رجل يقتل زوجته رميا بالرصاص وينتحر من أعلى جسر

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

تسببت في وفاة أمي بسبب لقاح كورونا ومش عارف أنام..مبروك عطية يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

مراهقون ونساء .. الأزهر العالمي للفلك يكشف نسبة المتابعين للأبراج والتنجيم

بسبب أمير الغناء والتقوى.. أزمة جديدة لـ هاني شاكر مع طارق الشناوي

ممنوع خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.. نصائح الصحة للوقاية من نزلات البرد

أصحاب ولا أعز ليس الأول .. 3 أفلام أثارت الجدل تحت قبة البرلمان| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ