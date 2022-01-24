أودي Q9  2023 تظهر في صور تجسسية جديدة .. شاهد

تمكنت العدسات التجسسية من رصد بعض الصور الخاصة بالنسخة أودي Q9 2023، وذلك اثناء تأدية الاختبارات داخل احد الطرق الثلجية، ولكن يبدو أن هذه النسخة مازالت تحمل الكثير من الخبايا والاسرار، بعد ان ظهرت بالكثير من التمويهات الخارجية.

أودي Q9 2023 تظهر في صور تجسسية جديدة

أودي Q9 2023 تظهر في صور تجسسية جديدة

من خلال الصور التجسسية ظهرت بعض الملامح الخاصة بتلك النسخة، على الرغم من التمويهات الكثيفة، ولكن تمتعت تلك السيارة باطلالة خارجية مميزة مع شبكة امامية تتخذ استراتيجية الفتحات المتعددة المقاطع، والتي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

أودي Q9 2023 تظهر في صور تجسسية جديدة

كما اظهرت الصور بعض التفاصيل الخاصة بالمصابيح الامامية والتي تتسم بمظهر عدواني إلى حد كبير، مع مصابيح ضباب تقع على جانبي الصادم الامامي، ويبدو أن سقف السيارة هو ابرز الاستكشافات حيث تمتع بأقطاب ثنائية الاداء، مع فتحة سقف كهربائية.

أودي Q9 2023 تظهر في صور تجسسية جديدة

بينما ترتكز السيارة أودي Q9 2023 على جنوط رياضية من 5 اضلاع، مع مفهوم رباعي الابواب، وناحية خلفية طولية الشكل، بالاضافة إلى سبويلر خلفي مدبب مازال تحت اللمسات المموهة، وزعنفة القرشض الخلفية، مع عواكس ضوئية.

أودي Q9 2023 تظهر في صور تجسسية جديدة

وتشير بعض التوقعات أن تلك النسخة المطورة سوف تستند إلى منصة MQB فولكس فاجن أطلس، مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة 235 حصانا، أو تأتي بمحرك سداسي الاسطوانات طراز V، سعة 3600 سي سي، قادر على انتاج قوة 276 حصانا، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 8 سرعات.