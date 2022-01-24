مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالأقصر.. صور

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، إثر تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكى علي طريق السريع الأقصر أسوان الزراعي .



تلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص تحمل رقم "ص.ق.ي - 8348"، مع سيارة ملاكي تحمل رقم "ص.ق.س- 4125" ، أثناء سيرهم على طريق قرية الدير بمركز إسنا في محافظة الأقصر.



وتبين من المعاينة مصرع كلاً من، "عماد حمدي عبيد"، و"احمد عبدالناصر سالم"، و"محمد طارق محمد" جميعهم مقيمين بقرية الحلة التابعة لمركز إسنا، وإصابة كلا من "محمود وائل جلال، و محمد فريد محمد، ومحمد مسعود أبو الحسن، وأحمد محمد سعد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما نقلت جثة السيدة إلى مشرحة المستشفى لاستخراج تصاريح الدفن قبل البدء في تسليم الجثمان لأهل المتوفاة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق في الواقعة، وكشف ملابسات الحادث.

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