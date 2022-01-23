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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور 25 سفيرًا..

افتتاح المؤتمر السنوي الأول للشراكة المصرية الأفريقية في الأقصر

صدى البلد

شهد نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، نائبا عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حضور فعاليات افتتاح المؤتمر السنوي الأول "الشراكة المصرية الأفريقية وفرص تنمية السياحة العلاجية"، الذي يقام في محافظة الأقصر بحضور 25 سفيرًا أفريقيًا خلال الفترة من 23 حتى 25 يناير الجاري، والذي تنظمه الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وبرعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

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وحضر افتتاح فعاليات المؤتمر كل من الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسفير محمد خليل الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.


وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن المؤتمر يناقش سبل تعزيز ودعم نظم الصحة بالدول الأفريقية الشقيقة بالإضافة إلى تناول فرص وسبل تقديم خدمات السياحة العلاجية للوافدين من الدول الأفريقية ضمن برنامج "نرعاك في مصر" أكبر العلامات التجارية لمنظومة السياحة العلاجية بالمنطقة، ودور شركات الدواء الوطنية في توفير احتياجات الدول الأفريقية الشقيقة من الأدوية، وكذلك آليات نقل التجارب الصحية الكبرى مثال منظومة التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة فيما يخص القطاع الصحي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الدول الأفريقية.
ومن جانبه رحب نائب محافظ الأقصر، بضيوف المؤتمر والسادة سفراء الدول الأفريقية الشقيقة، مؤكدا أن الأقصر إلى جانب شهرتها بقطاع السياحة شهدت مؤخرا قفزة في العديد من القطاعات ومن بينها قطاع الصحة، وأنها مؤهلة لتكون نواة للسياحة العلاجية في مصر بسبب طبيعتها السياحية، متمنيا استمرار التنسيق والتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة.

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