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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"احتمالية الدخول للمستشفى 20 الضعف" .. الصحة العالمية تشدد على تلقي لقاح كورونا

تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا

شدد الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، ضرورة تلقي اللقاح، واتباع الاجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ورش المطهرات، معقبا: "عايزين نسيطر عليه زي ما سيطرنا على مرض شلل الأطفال".

وأضاف جمال عصمت في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلا: "اللي هيتعرض لعدوى من فيروس كورونا ولم يكن متلقي اللقاح، هتكون احتمالية دخوله المستشفى حوالي 20 ضعف لو محصلش على  التطعيم".

وناشد مستشار منظمة الصحة العالمية الأر المصرية بسرعة تلقي لقاح فايز للأطفال من 12 إلى 5 سنوات، معقبا: "ديه الفئة اللي متطعمتش بلقاح كورونا، ولا تعرضت للعدوى، لذلك تتطلب هذه الفئة منوزارة الصحة، ضرورة التركيز معها".

وتابع جمال عصمت: "إصابة الأطفال تكون خفيفة الأعراض، ولا يوجد بها مضاعفات شديدة .. ولكن الموجة هذه الأيام بتضرب أي حد .. لذلك نعمل على حماية المجتمع كله".

الصحة العالمية لقاح كورونا مستشار منظمة الصحة العالمية الدكتور جمال عصمت لقاح فايز

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