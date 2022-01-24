حازم إمام : تونس حققت هدفها أمام نيجيريا رغم الصعوبات.. والفنيات غابت عن أمم إفريقيا

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ، أن منتخب تونس الأول لكرة القدم حقق هدفه بالتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا بالكاميرون.



وقال حازم في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc: "منتخب تونس حقق هدفه أمام نيجيريا تأهل بجدارة لربع نهائي أمم إفريقيا رغم الصعوبات التي حدثت بإصابة العديد من اللاعبين والمدير الفني بفيروس كورونا".



وأضاف: "فوز تونس ليس مفاجأة فهم منتخب كبير ولديهم تاريخ كبير ولاعبين كبار يلعبون بروح وأرى أن تلك النتيجة حافظ كبير للاعبي مصر قبل مواجهة كوت ديفوار".



وتابع: "البطولات المجموعة تختلف كثيرا عن المباريات الفاصلة وكل شيء وارد في البطولة الحالية والتي غابت عنها الفنيات".