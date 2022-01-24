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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام : تونس حققت هدفها أمام نيجيريا رغم الصعوبات.. والفنيات غابت عن أمم إفريقيا

منتخب تونس
منتخب تونس

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ،  أن  منتخب تونس الأول لكرة القدم حقق هدفه بالتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا بالكاميرون.


وقال حازم في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية  etc: "منتخب تونس حقق هدفه أمام نيجيريا تأهل بجدارة لربع نهائي أمم إفريقيا رغم الصعوبات التي حدثت بإصابة العديد من اللاعبين والمدير الفني بفيروس كورونا".


وأضاف: "فوز تونس ليس مفاجأة فهم منتخب كبير ولديهم تاريخ كبير ولاعبين كبار يلعبون بروح وأرى أن تلك النتيجة حافظ كبير للاعبي مصر قبل مواجهة كوت ديفوار".


وتابع: "البطولات المجموعة تختلف كثيرا عن المباريات الفاصلة وكل شيء وارد في البطولة الحالية والتي غابت عنها الفنيات".

حازم امام اتحاد الكرة المصري منتخب تونس نهائي أمم إفريقيا فيروس كورونا

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