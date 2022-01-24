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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقطة شرطة ترسا تتزين بالأضواء الملونة والإعلام احتفالا بعيد الشرطة بالفيوم

نقطة شرطة ترسا بالفيوم
نقطة شرطة ترسا بالفيوم تتزين بالاضاءة

تزينت  نقطة شرطة ترسا التابعة لمديرية أمن الفيوم، بحبال من الأنوار الملونة والمضيئة على واجهة المبنى، في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة.

وقبل أيام من احتفالات أعياد الشرطة، تزين نقطة شرطة ترسا ، وتجمل بأضواء الزينة، برئاسة النقيب أحمد السيد رئيس النقطة  والفريق المعاون له  وأفراد الامن.

من جانب أخر شهدت أقسام الشرطة بمحافظة الفيوم، أجواء احتفالية استعدادا لمناسبة عيد الشرطة 70 حيث تزينت الأقسام بالأنوار، وقام الضباط والأفراد بتوزيع الورود والشوكولاتة على المواطنين.


وواصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم استعداداتها لتأمين احتفالات عيد الشرطة، حيث رفعت المديرية حالة الاستنفار الأمني لتأمين المنشآت الحيوية واحتفالات المواطنين.

وأكد اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم ، أن ما تقدمه الشرطة وأبناؤها من تضحيات هو واجب وطنى تؤديه بمنتهى الرضا والقناعة، مشيرا إلى أن هيئة الشرطة تسعى جاهدة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على الجميع.

كما ارتفعت الأضواء، وأعمال الفراشة، واللمبات الزينة، أمام جميع أقسام الشرطة على مستوى مديرية أمن الفيوم  لمشاركة المواطنين من أهالي تلك المناطق الاحتفال بعيد الشرطة، والذى يمكن أن تتخذ أحداثه كركيزة للتواصل بين المؤسسة الأمنية والمواطنين كدلالة على تلاحم الشرطة والشعب.

وتحتفل  الشرطة المصرية يوم 25 يناير من كل عام بعيدها السنوي والذي يعد ذكرى لملحمة الإسماعيلية الشهيرة.

 

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الفيوم اضواء اعلام نقطة شرطة ترسا

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