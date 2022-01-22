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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورش فنية ومحاضرات ثقافية بفرع ثقافة الفيوم

ورش العمل الفنية
ورش العمل الفنية بثقافة الفيوم

نفذ قسم ثقافة الطفل بفرع ثقافة الفيوم ورشة فنية مع رواد مكتبة الطفل بقصر الثقافة للمدربة ميرا أمير، تحت رعاية أ.د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة ، وبرئاسة المخرج هشام عطوة نظم فرع ثقافة الفيوم التابع لإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان عدد من الأنشطة الفنية والثقافية.

 

وتم عمل مقلمة على شكل قلم وذلك باستخدام الناصبيان و الورق الكانسون الملون، بينما نفذ قسم نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة أشغال يدوية باستخدام الفوم الملون و علبة فارغة لتعليم الفتيات طريقة عمل مقلمة على شكل فراشة بطريقة سهلة وبسيطة، علي جانب آخر عقد قسم الثقافة العامة بالمكتبة محاضرة بعنوان "الرعاية الصحية للمرأة قبل الولادة" حاضرتها مروه محمود بدأت المحاضرة بتوضيح أهمية الرعاية الصحية للمرأة وذكرت المحورين الأساسيين وهما الاطمئنان على صحة المرأة والتى تظهر كل مواطن الضعف الصحية أثناء فترة الحمل ويجب متابعة الظواهر الشائعة في الحمل و منها سكر الحمل والتى احيانا يزول بالمتابعة الطبية الصحيحة والمحور الآخر والذي يهتم بالاطمئنان على صحة الطفل والتشخيص المبكر لبعض الأمراض التي يمكن علاجها أثناء فترة الحمل وذلك للوصول إلى طفل سليم معافى وام بصحة جيدة.

 

كذلك اعدت مكتبة الكعابي الجديدة جلسة حوارية بعنوان "التغذية الصحية و اضرار المأكولات السريعة" ادارتها اماني محمود وتحدثت عن انه يجب علينا أن نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا وأن نلتزم

 

بعدم تناول المأكولات المصنعة لأنها تعرض الجسم للأضرار وتقلل من مناعة الجسم و يجب علينا أن نتجنبها لأنها مضرة بالصحة، فيما اعدت ايضا مكتبة الطفل والشباب بطامية مناقشة فى كتاب "جسم الإنسان" تأليف ألبير مطلق ناقشته ماريان مدحت.

 

نفذ نادي الطفل ببيت ثقافة اطسا ورشة رسم حر للأطفال بمناسبة العام الميلادى الجديد بحضانة الفاروق باطسا، تم رسم مجموعة من اللوحات التي تعبر عن مظاهر الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، بينما نفذ ايضا نادى المرأة بفرع ثقافة الفيوم ورشة فنية لتعليم الرواد عمل شال وجوانتى، مشغولات خرز أخري.

 

حصاد عام 2021 واستقبال عام جديد بـ ثقافة الفيوم .. تفاصيل

 


 

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الفيوم ورش فنية محاضرات ثقافية فرع

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